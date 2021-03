Los bancos de Wall Street están buscando nuevas protecciones legales para ayudar a evitar que se repita el pago accidental de US$ 900 millones que realizó Citigroup Inc. a los acreedores de Revlon Inc.

Después del sorpresivo fallo judicial del mes pasado que permitió a algunos acreedores de Revlon quedarse con US$ 500 millones de una transferencia errónea, los bancos comenzaron a introducir un nuevo lenguaje en los acuerdos de préstamos que exigiría a los inversionistas devolver el dinero si un error de ese tipo volviera a ocurrir.

Las disposiciones, que estaban en proceso antes de la decisión, apuntan a fortalecer la mano de los agentes administrativos que supervisan la distribución de intereses y los calendarios de reembolsos.

Al menos cuatro emisores de préstamos apalancados llegaron al mercado en las últimas semanas con acuerdos que incluían el “lenguaje de recuperación de Revlon” en los documentos crediticios. Bancos como Citigroup, Barclays Plc y Jefferies Financial Group Inc. han liderado ofertas con las disposiciones, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas comentando transacciones privadas.

La redacción exacta puede variar, pero generalmente otorgan al banco agente el poder “único” para determinar cuándo el pago de un banco es un error y establecer procedimientos para recuperar los fondos, según Xtract Research.

“Los buscadores no pueden ser guardianes”, dijo la analista de pactos de Xtract, Jenny Warshafsky, en una entrevista.

Representantes de Citigroup y Barclays declinaron hacer comentarios. Un representante de Jefferies no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ser un agente de préstamos, que implica tareas administrativas como cobrar y distribuir pagos de intereses, administrar calendarios de amortización y proporcionar otros servicios, no es un trabajo con tarifas altas para un banco, pero se considera necesario para obtener mandatos de suscripción y asesoramiento más lucrativos.

Después de que Citigroup transfiriera sin querer sus propios fondos a los acreedores de Revlon mientras se desempeñaba como agente y perdió la batalla para recuperar parte del dinero, se vio obligado a modificar sus resultados después de amortizar parte del préstamo que ahora posee. Reducir esos riesgos para futuros acuerdos tiene sentido, dijo Justin Forlenza, analista sénior de pactos de Covenant Review.

“Es una respuesta lógica”, señaló Forlenza. “Les sorprendió que pudieran perder tanto dinero por un error”.

Para los compradores de préstamos apalancados que han pasado años quejándose por el debilitamiento de las garantías de los inversionistas en un mercado en rápido crecimiento, el lenguaje de recuperación es otra señal del empeoramiento de la protección para los prestamistas.

A pesar de que la actividad del mercado de préstamos se desaceleró el año pasado en medio de la pandemia de COVID-19, los pactos se mantuvieron débiles, según Moody’s Investors Service. La agencia calificadora de crédito prevé que las protecciones seguirán deteriorándose en el 2021 a medida que el mercado se caliente.