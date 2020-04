El protocolo de bioseguridad que permitirá la entrega a domicilio y recojo de comida en restaurantes ya fue remitido al Ministerio de Salud (Minsa). Una vez que esté autorizado, restaurantes podrán operar bajo la modalidad de delivery, pero con un control exhaustivo de toda la cadena: la entrega de proveedores, la elaboración del producto, el servicio de entrega y la recepción del pedido. Sin embargo, a la reactivación de este sector no están invitados, por el momento, los aplicativos de servicios de delivery.

Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgard Vásquez, aún se mantienen abiertos al diálogo con estos aplicativos, aunque la posición de su sector es que se priorice la entrega por parte del mismo restaurante. Por su parte, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, se mantiene firme expresando abiertamente que el personal que realice el delivery debe estar debidamente contratado y en planilla, requisitos que no cumplen estos aplicativos por su modelo de negocio.

“El modelo de negocio de aplicativos como Glovo y Rappi, en un principio, no laboran bajo “relación de trabajo”, sino por relación independiente. El motorizado pone su propia moto, ajusta sus propios horarios y [entrega según esté cerca]”, señaló a Gestión.pe Miguel Rubio, socio del área laboral de EY Perú. “[Los motorizados], inclusive, se comunican via aplicativos también. No cuentan con un centro de trabajo o establecimiento en donde se presenten todos los días. Eso dificulta que pueda fiscalizarse correctamente”, añadió.

Y, ¿si cuentan con el protocolo de bioseguridad en un establecimiento?

Hace unos días, Glovo y Rappi le respondieron al Ejecutivo y alegaron que sí cumplen con los protocolos necesarios para hacer la entrega de alimentos. Inclusive, el ministro Vásquez está dispuesto a escuchar la información y propuesta técnica que tengan.

El protocolo de bioseguridad afecta toda la cadena de producción y servicio de los restaurantes. Sólo en lo que se refiere a la actividad del repartidor es muy detallado.

El repartidor antes de recoger el pedido debe lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido, verificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre intacto, desinfectar el contenedor donde se colocará los pedidos, verificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los EEP (mascarilla y guantes) y dispensador portátil con solución desinfectante para la entrega del pedido, asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte, planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeración de personas y vehículos. Y todo ello es antes de que llegue al consumidor final.

Cuando finalmente llega al cliente, el repartidor debe verificar que el cliente utilice mascarilla, de lo contrario no se lo entregará, entre otras medidas no negociables. Después, debe limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el contenedor al retornar a la empresa. Asimismo, debe desechar los EPP en tachos destinados a riesgo biológico y desinfectarse antes de recoger un nuevo pedido.

“Si un motorizado llega al restaurante para recoger un pedido, el restaurante no tiene cómo saber si éste ya pasó por el protocolo o si va a seguir las indicaciones el pedido”, explicó Rubio, de EY Perú. Añadió que ha habido quejas comunes en contra de los aplicativos por abrir empaques. “No hay con quién quejarse. Una vez que el restaurante entrega el paquete al tercero, se exime de responsabilidad”, comentó. Por ello es que los aplicativos por dichos inconvenientes suelen compensar a través de créditos o devolución del dinero, no el restaurante. Ante ello, los esfuerzos del protocolo de bioseguridad por parte del restaurante pueden ser en vano si se encuentra con personal del aplicativo que no ha sido correctamente fiscalizado.

Fiscalización

Los encargados de fiscalizar serían finalmente las municipalidades correspondientes según la localidad del restaurante, según comentó Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Además, el traslado de alimentos hacia el consumidor será específicamente cercano a la zona en la que esté ubicada el restaurante. Una de las incógnitas que aún deben responderse son, ¿cómo la municipalidad podría fiscalizar un centro de labores de un aplicativo y que cuenta con motorizados que distribuyen en varios distritos según su localización? ¿Habría, entonces, varios centros de Rappi en distintos distritos para que cada Municipalidad pueda fiscalizar?