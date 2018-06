Lionel Laurent: Los grandes tontos de bitcoin se ocultan

Se suponía que el precio del bitcoin llegaría a la luna. Sin embargo, en los últimos seis meses, de alto a bajo, la pieza central de toda la locura de las criptomonedas ha perdido un 66 % de su valor.

Es un desmoronamiento similar al del índice Nasdaq durante el colapso de las puntocom o las acciones de los bancos estadounidenses durante la crisis financiera. Afortunadamente, la economía en general se ha librado de un profundo impacto, aunque el costo total de las estafas y fraudes, que según un cálculo totalizaron US$ 670 millones en un solo trimestre, aún no se ha calculado.

Es tentador creer que lo que se podría llamar el momento de "La Gran Apuesta" vino y se fue. Con el precio en alrededor de US$ 6,500, los inversionistas en criptomonedas hablan de una "compra muy recomendada". El fondo de cobertura Pantera y la empresa de capital de riesgo Blockchain Capital pronostican un repunte a US$ 10,000 o US$ 20,000 en el año. Eso es el doble o el triple en meses. Y ha sucedido antes.

Pero tal optimismo parece prematuro. Significaría encontrar una nueva población de compradores incrementales y mantener a raya las apuestas bajistas. Lograr ambos parece inverosímil en este momento.

El registro histórico de bitcoin sugiere que sus mayores saltos se logran gracias a la especulación, más que a un progreso real en la utilidad o la tecnología. El aumento de bitcoin a US$ 19,000 desde US$ 6,500 a fines de 2017 fue impulsado por la creencia de que el precio solo iba a subir. No había evidencia de una mayor adopción en el mundo real; en cualquier caso, la heurística de la negociación de bitcoin requería la acumulación de la moneda para quedarse con las ganancias.

¿Dónde está la nueva demanda para repetir esta hazaña? La mayoría de las personas sabe lo que es bitcoin, y no quiere comprar, dados los riesgos. Peor aún, los antiguos HODLERS, como se conoce a quienes acaparan la moneda, no parecen estar reteniendo sus apuestas audaces. Esta columna advirtió en diciembre que los mayores propietarios de monedas estaban retrocediendo en medio de un auge en recién llegados, de acuerdo con los datos indudablemente brutos de la billetera Bitcoin. Esa presión todavía está allí. Lo que falta es una nueva población de compradores para vender.

Apostar en Wall Street como una nueva fuente de demanda es obviamente tentador: una avalancha de dinero institucional en busca de una reserva de valor similar al oro sería más lucrativa y menos voluble que los consumidores. Considerando que ya hay millonarios almacenando sus bitcoins en bóvedas de concreto y que los cripto futuros se están negociando en bolsas de valores, la esperanza es que el antiguo esquema de hacerse rico rápidamente se convierta en el aburrido mercado de productos básicos del mañana.

El problema es que tomará tiempo y un historial a largo plazo de estabilidad de precios, antes de que bitcoin sea visto como un activo verdaderamente invertible, y mucho menos uno que ofrezca un valor medible relativo o intrínseco. El hecho de que los reguladores apenas están empezando a erradicar las deficiencias y manipulaciones explotables en las bolsas de criptomonedas también es una señal de advertencia. Todavía no sabemos hasta qué punto los precios están siendo influenciados por las prácticas manipuladoras.

Sin duda, parte de esta confusión mantiene a raya a los vendedores en corto. Steve Eisman, uno de los arquitectos de la "La Gran Apuesta" de la crisis de las hipotecas subprime, dijo el mes pasado que hacer lo mismo para bitcoin era como debatir cuántos ángeles podrían caber en la punta de un alfiler. "No tengo idea de cómo valorarlo, y tampoco creo que nadie más lo sepa", dijo a CNBC. Sin duda, los fondos de cobertura sienten que hay otras apuestas que hacer a menor costo.

Pero cuanto más tiempo continúe este estancamiento del mercado, mayor será la tentación de tomar una apuesta direccional. Bitcoin ha pasado por ciclos de auge y caída en el pasado, pero aún no ha sufrido realmente un momento concertado de "gran apuesta". Las compras muy recomendadas aún pueden convertirse en ventas agonizantes.