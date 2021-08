El sur de la Florida, en especial Miami, es el puente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero esa no es la única ventaja que ofrece la ciudad. Muchas personas han decidido establecerse ahí por el buen clima durante todo el año, en especial para hacer trabajo remoto; la gran presencia de compañías internacionales y el menor pago de impuestos para las personas que trabajan. Así, ha aumentado la compra de casas y condominios por estadounidenses, latinoamericanos y europeos.

Abril de este año fue el mejor mes de ventas en la historia de Miami, con un aumento de 151.5% con respecto al mismo mes del año pasado, según The Miami Association of Realtors. La venta de casas aumentó en 83.1% y la de condominios en 234.2%. “Pero la gente está buscando más casas porque quiere un cuarto extra para la oficina o el gimnasio”, precisa Pilar Revoredo, especialista en bienes raíces, radicada en Estados Unidos.

Muchos de los compradores internacionales, tanto para vivienda como para inversión, son latinos. Los venezolanos (11%), argentinos (11%) y colombianos (10%) son los que más compran en Miami, seguido de los brasileños (8%), mexicanos (6%), peruanos (4%), chilenos (3%), dominicanos (3%) y ecuatorianos (3%). Los compradores de otras regiones son canadienses (6%), españoles (4%) y franceses (4%).

Revoredo considera que el número de compradores latinoamericanos irá en aumento. “La gente quiere sacar su dinero y llevarlo a un lugar con mayor estabilidad económica y legal”, afirma. No es necesario ser residente o ciudadano estadounidense para comprar una propiedad en Miami. La compra se puede hacer de manera 100% virtual o de manera presencial con una visa de turista.

Los precios

Miami Realtors revela que en junio el precio medio de venta de casas fue de US$ 500,000 frente a los US$ 388,500 del mismo mes del año pasado. En mayo, el valor medio de venta fue el mismo y en abril, de US$ 515,000.

Revoredo indica que las casas más cerca a la playa son las más caras. “Hay de todo precio, según el estilo de vida, el bolsillo y el gusto del comprador. Por ejemplo, un departamento en la playa de 100 metros cuadrados puede costar unos US$ 350,000, y por ese mismo precio también se puede encontrar una casa grande con jardín a una hora del mar”.

A los precios, enfatiza la especialista, hay que sumarle otros costos, como impuestos, gastos de cierre y de mantenimiento en el caso de los condominios, que pueden sumar unos US$ 10,000 o US$ 15,000.

En estos momentos en Miami hay un mercado del vendedor (seller’s market), una condición de mercado que se caracteriza por la escasez de bienes (propiedades) disponibles para la venta, lo que da lugar un poder de fijación de precios para el vendedor. “El vendedor pide lo que sea y se le compra. Supongamos que uno pone una casa a la venta a US$ 500,000. La gente ofrece US$ 550,000 o US$ 580,000 para mudarse y paga en efectivo. Y los precios van a seguir subiendo”, revela Revoredo.

La rentabilidad promedio que se espera por alquilar una propiedad a largo plazo es de 6%, en un escenario conservador. Los contratos de alquiler son de corto plazo (como Airbnb) y de largo plazo (mínimo un año).