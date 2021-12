Por Tyler Cowen

Para vislumbrar el futuro de las criptomonedas, sigo probando diferentes herramientas de análisis. En esta ocasión, el concepto de relevancia es la focalización, es decir, la parte del sistema a la que los consumidores dirigen su atención. La focalización podría determinar si las criptomonedas marcan el comienzo de una era de desigualdad distópica o si la mayoría de sus beneficios recaen en la sociedad en general.

Todo esto suena bastante abstracto, así que consideremos un simple ejemplo del mundo de la música. Artistas famosos como los Beatles o Taylor Swift atraen la atención con sus propios nombres, es decir, se han convertido en centros de atención. También hay establecimientos o bares conocidos por ofrecer buena música, como el Blue Note o, en una época anterior, el Fillmore. En este caso, el local es el centro de atención.

Así que la pregunta es la siguiente: Cuando la gente acude a las instituciones de criptomonedas, ¿le dará importancia al “innovador” o al “intermediario”? O, para seguir con la analogía con la industria musical, al artista o al local.

Un escenario es que los estadounidenses comunes simplemente encontrarán que las criptomonedas son demasiado confusas para negociarlas directamente. En lugar de elegir sus criptoactivos favoritos, inversionistas DeFi y proveedores de NFT, externalizarán sus decisiones a intermediarios conocidos. Imagínese que celebra un contrato de criptomonedas con una empresa con la que tiene una relación establecida, como una empresa de redes sociales, su banco o quizás su sindicato. El intermediario entregaría un “cripto paquete”, adaptado a las necesidades de un amplio segmento de clientes.

Una parte importante del mundo de las criptomonedas estaría relativamente centralizada. Esos corredores convencionales disfrutarían de economías de escala, debido a su reputación y a su capacidad para explotar los efectos de la red. Probablemente ofrecerían productos de menor riesgo y bien establecidos.

Los consumidores podrían estar mejor, pero el mundo de las criptomonedas sería aburrido. Muchas de sus ventajas serían captadas por estos intermediarios bien capitalizados. Además, resurgirían los problemas de censura, porque estos intermediarios preocupados por su reputación no querrán ofrecer todos los criptoproductos posibles. Podrían no dar acceso a una versión cripto-reformada de Twitter, por ejemplo, donde los escritos se registran en la cadena de bloques y los carteles no pueden ser censurados.

Otro escenario muy diferente: Los usuarios centran su atención en los propios criptoactivos, como bitcóin, ether o dogecóin. Ese tipo de enfoque de los usuarios significaría que muchas de las ganancias de los criptoactivos se acumulan para los primeros poseedores de los mismos. Los intermediarios (por ejemplo, Coinbase) pueden obtener una rentabilidad, pero el verdadero valor de la marca lo tendría el propio criptoactivo.

Gran parte del mundo criptográfico actual se ve así, aunque puede que no dure a medida que las aplicaciones y el uso de las criptomonedas se amplíen. Si tiene posiciones largas en criptoactivos, puede esperar que este tipo de escenario se extienda, porque esos activos acumularán gran parte del valor de una mayor demanda de criptoactivos.

Otro escenario más: ¿Qué pasaría si la atención de los consumidores se centrara en los criptoinnovadores, que en este caso serían análogos a los artistas musicales más conocidos? Una persona puede pensar “me gustan las opciones de DeFi en Uniswap”, mientras que otra puede decir, “voy a usar los mercados de predicción en Hedgehog”. En este escenario hay relativamente poca intermediación y una fuerte competencia por la atención del consumidor. Por lo tanto, la mayor parte de las ganancias de la competencia recaen en los usuarios.

Los clientes usarían, poseerían o invertirían en criptomonedas de diversas formas, al igual que escuchan música en LP, CD, MP3 y servicios de streaming. Y de la misma manera que la gente comparte sus listas de reproducción, los usuarios de criptoactivos podrían emitir sus propios tokens (monedas) si lo desean, o servir como sus propios bancos en el sentido de tomar sus propias decisiones de préstamos y ejecutarlas de forma autónoma.

No sé si la gente está dispuesta a todo este trabajo (¿o es divertido?). Pero, en mi opinión, este es el mejor escenario posible, y el más ambicioso desde el punto de vista tecnológico. Curiosamente, la capacidad radical de desintermediación de las criptomonedas, si se extiende hasta su conclusión lógica, podría provocar una igualación radical del poder que haría bajar los precios y los valores de los criptoactivos, empresas y plataformas actualmente bien establecidas.

Por lo tanto, se puede ser alcista sobre el futuro de las criptomonedas sin ser alcista sobre los precios actuales de las mismas. Para hacer una simple analogía, Spotify y YouTube han ampliado enormemente el alcance de la música, pero en general el precio de la música grabada ha caído y muchos artistas ganan mucho menos que sus compañeros en la era del LP. O consideremos el sector agrícola, definido en términos generales: le ha ido muy bien en los últimos siglos, pero los precios de los alimentos han bajado en lugar de subir, debido a una mayor producción y una mayor competencia.

Una conclusión es que, para saber hacia dónde se dirige la criptografía, la sociología es tan importante como la economía. Las criptomonedas seguirán sorprendiendo porque las personas las ven no solo como una forma de ganar dinero, sino como una forma de darle sentido a sus vidas.