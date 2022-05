Se espera que los precios del oro se mantengan altos este trimestre, ya que los inversores buscan un refugio frente a la inflación vertiginosa y riesgos como la guerra de Ucrania, antes de retroceder a finales de este año a medida que aumentan las tasas de interés, indicó un sondeo de Reuters.

El oro se considera tradicionalmente como un activo seguro en tiempos de incertidumbre financiera y económica pero, como no genera intereses, tiende a perder su atractivo cuando aumentan las tasas.

La relación se ha complicado esta vez por los temores a que el agresivo ritmo de ajuste señalado por la Reserva Federal de Estados Unidos para combatir la inflación pueda descarrilar el crecimiento económico, lo que podría ser un buen augurio para el oro.

En la última encuesta trimestral a 31 analistas y operadores en abril, el pronóstico promedio para los precios del oro fue de US$ 1,920 la onza para el trimestre abril-junio.

La estimación se compara con US$ 1,770 la onza en la encuesta trimestral anterior compilada en enero y con el precio promedio en lo que va del trimestre de alrededor de US$ 1,930 la onza.

La mediana de las previsiones para el tercer trimestre fue de US$ 1,875, mientras que las cifras para el 2022 y 2023 fueron de US$ 1,890.65 y US$ 1,762.50 la onza, respectivamente, frente a los US$ 1,775.50 y los US$ 1,653 proyectados en enero.

“Es probable que una prima de riesgo geopolítico mantenga elevados los precios del oro a corto plazo”, indicó Suki Cooper, analista de Standard Chartered.

“A más largo plazo, esperamos que la relación de rendimiento se restablezca como el principal impulsor, y es probable que los precios del oro tengan una tendencia a la baja, aunque desde niveles elevados”, sostuvo.

El oro superó los US$ 2,000 la onza a principios de marzo después de que Rusia invadió Ucrania, pero desde entonces ha retrocedido a alrededor de US$ 1,850 la onza.

Los flujos de capital hacia el dólar, otro refugio, también disminuyen el atractivo del oro para quienes tienen otras monedas.

“La fortaleza del dólar estadounidense definitivamente no es buena para el oro y las múltiples alzas de tasas en la agenda de Estados Unidos son aún peores”, dijo Frank Schallenberger, director de investigación de materias primas de LBBW.