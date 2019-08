Dustin Yellin, un artista residente en Brooklyn, NY, cuyos fotomontajes en 3D adornan el Lincoln Center de Nueva York y otros sitios similares, quiere atraer la atención hacia el cambio climático. No de una manera sutil: planea colocar un superpetrolero sobre uno de sus extremos, una estructura que se eleve 300 metros en el aire.

The Bridge (El puente), como la llama Yellin, reutilizaría una pieza de infraestructura energética como una obra de arte ya preparada, completa con ascensores y una plataforma de observación para visitantes, a fin de capturar la escala de nuestro sistema de energía. La dificultad de elevar miles de toneladas de acero al aire simbolizaría el monumental desafío de reorganizar nuestra civilización impulsada por los hidrocarburos frente al cambio climático.

El mundo depende del carbón, el petróleo y el gas natural para aproximadamente cuatro quintos de su energía, tal como cuando yo era un niño. En aquel entonces, los temores formados en la década de 1970 se centraban en lo que sucedería cuando se agotaran nuestros combustibles vitales.

Nuestra crisis energética real resulta ser de abundancia, no de escasez. Hemos quemado 1 billón de barriles de petróleo desde 1980, pero las reservas globales son casi tres veces más grandes. El gas natural es tan abundante que los productores en Texas lo han quemado o incluso han pagado a sus clientes para que se lo quiten de las manos. En cuanto al carbón, lo único que se ha agotado en muchas minas es los empleos.

Las emisiones de carbono son igualmente inagotables, y alcanzaron un récord el año pasado. Los temores abstractos sobre el “calentamiento global” de los años 80 se han transformado en el peligro actual del cambio climático. En lugar de quedarnos sin hidrocarburos, nos estamos quedando sin tiempo para hacer frente a su contaminación.

Nuestra especie tiene dificultades para entender los cambios graduales. Dígale a la gente que las bombas de gas se han secado y se concentran inmediatamente. Dígale a la gente que sus autos producen un gas invisible que engendrará sequías e inundaciones bíblicas, no necesariamente donde viven, y su atención se desvía. De ahí el signo de exclamación del tamaño de un rascacielos de Yellin.

Del mismo modo, es difícil concebir el final de la era de los hidrocarburos. Y, sin embargo, los mercados financieros parecen llevarnos la delantera en esto.

Este verano, la ponderación del sector energético en el índice S&P 500 cayó por debajo del 5%, menor que en cualquier otro momento en las últimas cuatro décadas. Es mucho desdén para un conjunto de empresas gigantes que recaudan casi US$3.000 millones en ingresos cada día.

El auge y la caída más recientes arruinaron la reputación de la industria ante muchos inversionistas. Una noticia: no es la primera vez que sucede. En el pasado, sin embargo, la ubicuidad de los combustibles fósiles predestinó que el consumo (y los precios) eventualmente subirían y tentarían a los inversionistas.

Ahora, al menos a algunos de ellos les preocupa que un nuevo campo de aguas profundas termine siendo un activo varado en un mercado poco modificado o en retroceso. Las principales petroleras están abandonando bastiones anteriores, como las frígidas aguas de Noruega, e invadiendo las cuencas de shale de EE.UU., que se pueden desarrollar en meses en lugar de años. El jefe de estrategia de BP Plc reconoce que algunos de los recursos de la compañía “no verán la luz”. Y los miembros de la OPEP, cuyo poder siempre residió en la lotería geológica de grandes reservas petróleo, se encuentran confiando en el apoyo de Rusia –que no es miembro– para apuntalar su credibilidad disminuida.

Los hidrocarburos, densos en energía y entrelazados con gran parte de nuestra infraestructura existente, siguen siendo titulares formidables. Con aproximadamente 150 años de antigüedad, el negocio del petróleo aún es capaz de causar una perturbación vivaz: basta con observar lo que ha producido la fracturación hidráulica. El carbón, una industria aún más antigua, no es tan vigoroso –la demanda global alcanzó su punto máximo en 2013–, pero tampoco se ha ido gentilmente a esa buena noche, especialmente en Asia.

Sobre todo, el consumo de hidrocarburos es simplemente grande: el año pasado quemamos petróleo, gas y carbón con un equivalente energético de casi 12,000 millones de toneladas de petróleo. Al igual que The Bridge, es difícil entender la escala.

Pero en una transición, la escala solo nos dice dónde estamos; los puntos de crecimiento marginales nos dicen hacia dónde nos dirigimos. En lugar de enfocarse en la montaña, debemos percibir el viaje.

Harry Benham, un veterano de la industria petrolera convertido en consultor, lo presenta como un problema de matemáticas. El consumo de energía primaria crece entre 1% y 2% anual, y esa tasa ha tendido a la baja, más o menos, desde la década de 1960. Eso es crecimiento lineal, lo que significa que las fuentes de energía del mundo, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, deben luchar por una parte de esa pequeña porción de demanda adicional que se contrae con el tiempo.

Las energías eólica y solar, si bien son pequeñas, se están expandiendo a un ritmo feroz: 23% anual, compuesto, en la última década. Esto significa que obtienen una mayor participación. Con menos de 2% de la electricidad mundial generada hace una década, las energías eólica y solar probablemente superarán la energía nuclear este año o el próximo.

Este curso de colisión está impulsado por el costo. Hace menos de una década, los frackers de shale necesitaban quizás un precio de US$100 por barril para alcanzar el punto de equilibrio. Ahora, algunos necesitan menos de US$50. Impresionante, pero el costo de la energía solar ha caído 85% desde 2010, y BloombergNEF proyecta una caída adicional de 63% hasta 2050. En dos tercios del mundo –en comparación con 1% hace cinco años– los nuevos proyectos solares y eólicos superan las nuevas plantas que usan carbón o gas natural.

Si cree que el petróleo está seguro en su fortaleza de combustión interna, tenga en cuenta que los modelos eléctricos representaron todo el crecimiento en ventas de vehículos de pasajeros el año pasado y se espera que también lo hagan este año. Nuevamente, es escala vs. crecimiento. Las ventas de los vehículos que consumen mucha gasolina tradicional, aunque siguen siendo 80 millones, han disminuido. Y los inversionistas, el talento tecnológico y los presupuestos de investigación y desarrollo tienden a comenzar a alejarse de los mercados poco cambiados o contraídos, sin importar cuán grandes sean. Las acciones energéticas están desaprovechadas, no porque ya no sean dominantes; claramente lo son. Pero la mortalidad ha comenzado a infiltrarse en las primas de riesgo.

A pesar de la caída de los costos y la creciente cuota de mercado de las energías renovables, todavía carecen de la aplicación clave: un precio sobre las emisiones carbono que exponga los costos frecuentemente ocultos de los combustibles fósiles. La sabiduría convencional sostiene que los estadounidenses, especialmente, no lo apoyarían.

Pero aparte del presidente Trump y su amor por el "hermoso" carbón, pocas personas aman los hidrocarburos: ¿cuándo fue la última vez que se alegró ante la perspectiva de un viaje a la estación de gasolina? A la mayoría de las personas ni siquiera le importa la energía. Lo que les gusta es lo que les proporciona: luz para las calles oscuras, oficinas frescas en los días calurosos y, por supuesto, la capacidad de viajar. Estas características de la modernidad –los fines, no los medios– nos persuaden de tolerar los inconvenientes.

Uno es la contaminación. En el pasado, cuando la sociedad llegó a un punto de inflexión sobre los males industriales como la gasolina con plomo o el smog, el gobierno actuó para frenarlos. Las emisiones de carbono, invisibles y con un impacto lento y difuso, son diferentes. Incluso aquí, sin embargo, el sentimiento está cambiando, y ese gradiente de tolerancia pública se está intensificando.

Por ejemplo, la promoción relativamente reciente de las grandes petroleras en inversiones en energía renovable pueden parecer "publicidad verde". El punto es que han reconocido que las emisiones de carbono de origen humano causan el cambio climático. Ya no podrán volver a ocultarlo.

También es fácil descartar la reciente convocatoria de empresarios del petróleo del Papa Francisco en el Vaticano como teatro político. Pero como dice Kevin Book, de ClearView Energy Partners, en Washington, la iglesia personifica el conservadurismo y la tradición: “[L]os activistas ya están convencidos sobre el cambio climático, y ahora también lo está el Vaticano”. En una placentera ironía, el Papa promovió la ciencia del clima en el mismo edificio donde Galileo fue juzgado por la iglesia por su visión científica.

Incluso en EE.UU., donde la discusión sobre la política climática a menudo regresa a posiciones teológicas de “creer” o “no creer” en el consenso científico, hay señales de cambio. Las encuestas muestran una creciente preocupación por los peligros del cambio climático, especialmente entre los votantes más jóvenes. El Nuevo Pacto Verde puede ser una mera pizca de una propuesta, pero pone la política en el centro de atención.

Lo mismo se aplica a los mares por los que navegan los combustibles fósiles en todo el mundo. En junio, Trump desató un torpedo tuiteado sobre la Doctrina Carter cuando cuestionó el papel de la Marina de EE.UU. en garantizar la libertad de navegación, especialmente para los petroleros.

El Homo hidrocarburo es en gran medida un producto de la era de libre comercio liderada por EE.UU. después de 1945. Sin la Marina de EE.UU. vigilando las rutas marítimas, es discutible si los países que importan petróleo se habrían permitido depender de barriles enviados desde Medio Oriente y otros puntos difíciles. El superpetrolero de Yellin es un producto de esto: una tecnología de almacenamiento a granel adoptada después de la Crisis del Suez de 1956, que hacía económico enviar petróleo en rutas más largas para evitar tales puntos de cierre. Sin embargo, estos leviatanes pesados no habrían sido factibles sin la protección implícita del poder marítimo estadounidense.

Hoy, con su sensación de dominio de la energía basada en el shale, EE.UU. se está replanteando esto. Los planificadores de China han tomado nota del posible cambio: es una de las razones para la política industrial a favor de los vehículos eléctricos de Pekín. Del mismo modo, ante la agitación de la Primavera Árabe y el colapso de Venezuela, productores de petróleo como Arabia Saudita están tratando de reinventarse para un mundo donde la primacía del petróleo y el respaldo de EE.UU. no están garantizados.

Al igual que la sombra que The Bridge puede arrojar un día, la oscuridad se está acumulando en el horizonte de los hidrocarburos. Siempre habrá quienes duden del cambio climático, pero su plataforma literalmente está ardiendo. Incluso muchos productores de combustibles fósiles han saltado a terrenos políticamente más seguros. El fin del dominio de los hidrocarburos comienza con el fin de la inocencia sobre sus costos ocultos. Las implicaciones de este conocimiento solo aumentarán.

Los hidrocarburos lograron su preeminencia gracias a un imperativo primordial: el crecimiento. Crecimiento de la riqueza, del nivel de vida y de la población. Así es como se creó el mundo del siglo XX, y es por eso que nos inquietaba que la energía se agotara. También es la razón por la que podíamos ignorar los costos ambientales y políticos de un sistema energético que desperdicia dos tercios de sus insumos en forma de calor.

Ahora sabemos que ese crecimiento, sin control, en última instancia nos acabará. Un argumento central para el continuo dominio de los combustibles fósiles es que la humanidad superará los 10,000 millones en algún momento, y todas esas personas querrán algo como los estándares de vida occidentales construidos en los últimos 100 años sobre la base del carbón, el gas y el petróleo.

Sin embargo, esto demuestra una pobreza de imaginación, especialmente a la luz del cambio climático, que afecta más duramente a los más pobres. ¿Cómo puede ser ese el pináculo de la civilización? ¿Qué constituye un “nivel de vida más alto” en un mundo donde los costos de nuestras tecnologías existentes son tan transparentes? Lejos de asegurar el dominio de los hidrocarburos durante otros 100 años, las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras exigen que cedan el paso a algo más sostenible.

Por Liam Denning, quien escribe sobre energía para Bloomberg Opinion en Nueva York.

Esta columna no refleja necesariamente la opinión de Bloomberg LP y sus propietarios.