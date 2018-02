Kaplan de Fed dice que criptomonedas 'llegaron para quedarse'

Las criptomonedas simplemente no desaparecerán y las autoridades deben familiarizarse más con ellas, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan.



"Las monedas digitales y las nuevas formas de pago, la cadena de bloques, la tecnología de contabilidad distribuida, etc. llegaron para quedarse. Van a evolucionar", dijo Kaplan en un evento en Fráncfort. "Nuestro trabajo en la Fed, y soy miembro del comité que supervisa los pagos en Estados Unidos, creo que nuestra labor es trabajar con el sector privado para tratar de comprenderlo".



Si bien la tecnología subyacente de las criptomonedas tiene el potencial de transformar las finanzas internacionales, una lista de figuras conocidas que van desde el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al jefe del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, ha expresado reserva acerca de ella sobre la base de que puede suponer un riesgo a la estabilidad financiera y fomentar crímenes como el lavado de dinero.



También está la cuestión de la volatilidad. Los inversionistas se amontonaron en torno al Bitcoin, el más conocido del grupo, y sus pares hacia fines del año pasado, creando más de US$ 684,000 millones en riqueza de papel en solo unos pocos meses. Los precios luego cayeron en 2018.



"Es posible que una de las razones de su crecimiento sea el anonimato", dijo Kaplan. "Los bancos y reguladores de todo el mundo han trabajado en la lucha contra el blanqueo de dinero, conociendo a su cliente y obviamente las monedas digitales son una forma de que la gente realice transacciones sin saber quién es y esa es una precaución a la que vale la pena prestar atención".