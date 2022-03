El crudo Brent podría terminar el año en US$ 185 por barril si el suministro ruso continúa interrumpido, escribió el jueves JPMorgan Chase & Co en una nota.

Los precios del petróleo se han disparado y el crudo Brent se acercó a los US$ 120 el jueves temprano, ya que operadores evitan el petróleo ruso después de la invasión de Moscú a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está enfrentando llamados a prohibir las importaciones rusas de energía, pero hasta ahora no ha impuesto sanciones enérgicas al petróleo.

Actualmente, el 66% del petróleo ruso está teniendo dificultades para encontrar compradores, dijeron analistas de JPMorgan en una nota, entre ellos Natasha Kaneva.

A corto plazo, la magnitud del impacto en la oferta es tan grande que los precios del petróleo tendrían que alcanzar y mantenerse en US$120 el barril durante meses para incentivar la destrucción de la demanda, dijeron los analistas, suponiendo que los barriles de crudo iraní no regresarán inmediatamente al mercado.

“A medida que las sanciones se han ampliado y el cambio hacia la seguridad energética adquiere calidad de urgente, es probable que haya ramificaciones para las ventas de petróleo ruso a Europa y EE.UU., lo que podría afectar hasta 4.3 millones de barriles por día”, escribieron los analistas.

El banco mantuvo su pronóstico de precios, que prevé que el Brent promediará US$ 110 por barril en el segundo trimestre, US$ 100 en el tercero y US$ 90 en el cuarto trimestre.

Si el petróleo iraní no regresa al mercado, el banco espera que los precios del petróleo promedien US$ 115 en el segundo trimestre, US$ 105 en el tercero y US$ 95 en el cuarto.