JPMorgan Chase & Co. es la mayor contraparte de las operaciones de níquel del magnate chino atrapado en un estrangulamiento de posiciones cortas sin precedentes, lo que pone al banco en el centro de uno de los momentos más dramáticos en la historia del mercado de metales.

Unas 50,000 toneladas de la posición corta total de níquel de Xiang Guangda, de más de 150,000 toneladas, se mantiene a través de una posición extrabursátil con JPMorgan, según personas familiarizadas con el asunto.

Sobre la base de esa cifra, la empresa del magnate, Tsingshan Holding Group Co., le habría debido a JPMorgan alrededor de US$ 1,000 millones en margen el lunes. El productor de níquel ha tenido dificultades para pagar los ajustes de márgenes a sus bancos y corredores, informó Bloomberg esta semana.

JPMorgan está liderando las negociaciones entre Xiang y aproximadamente 10 bancos, y corredores a través de los cuales se mantienen su posición corta en níquel, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que las conversaciones son privadas.

Las dificultades de Tsingshan para pagar sus ajustes de márgenes han puesto a sus bancos y corredores en una situación compleja, ya que han tenido que realizar fuertes ajustes de márgenes en la Bolsa de Metales de Londres para cubrir sus posiciones cortas en la bolsa. Si Tsingshan abandona sus compromisos, los bancos podrían perder miles de millones de dólares.

Los otros bancos y corredores son BNP Paribas SA, Standard Chartered Bank Plc, CCB International Holdings, ICBC Standard Bank Plc, United Overseas Bank Ltd., DBS Group Holdings Ltd., BOC International Holdings Ltd. y la firma de corretaje Sucden Financial Ltd.

Portavoces de JPMorgan, BNP Paribas, Standard Chartered, Sucden, UOB, DBS e ICBC Standard Bank declinaron formular comentarios. Los portavoces de BOCI y CCBI no hicieron declaraciones de inmediato.

Sin duda, la crisis aún podría resolverse sin pérdidas para Xiang y sus bancos. Como el mayor productor de níquel del mundo, Tsingshan se beneficiará del aumento de los precios si logra capear la tormenta.

Y si Xiang mantiene su posición corta, como les ha dicho a sus bancos, y los precios del níquel bajan cuando vuelva a abrir la Bolsa de Metales de Londres, la cantidad de dinero que debe a sus bancos y corredores también disminuiría drásticamente.

Tsingshan tiene una posición corta de unas 30,000 toneladas de níquel directamente en la Bolsa de Metales de Londres, a través de los corredores CCBI, ICBC Standard Bank y Sucden, dijeron las personas.

El resto de la posición corta de más de 150,000 toneladas se mantiene a través de acuerdos bilaterales con bancos como JPMorgan, señalaron las fuentes.

Muchas empresas prefieren negociar a través de este tipo de posiciones “extrabursátiles”, que implican negociar solo con el banco y también están sujetas a muchos menos requisitos de información.

Los bancos, a su vez, generalmente compensan su riesgo colocando posiciones cortas en la Bolsa de Metales de Londres.

JPMorgan, que es el banco líder en el comercio mundial de metales, tiene la mayor posición corta en la Bolsa de Metales de Londres, según personas familiarizadas con el asunto. Esa posición se mantiene para los negocios de los clientes y no hay ninguna sugerencia de que el banco esté colocando sus propias apuestas cortas en los precios del níquel.

Bloomberg informó esta semana que Tsingshan obtuvo promesas de crédito de bancos, incluido JPMorgan, que podrían permitirle evitar el incumplimiento de sus ajustes de márgenes.

Sin embargo, las discusiones continúan. Xiang ha dicho a los bancos y a los corredores que le gustaría mantener su posición corta, y ha propuesto comprometer algunos de los activos de Tsingshan en Indonesia como garantía del dinero que debe en los ajustes de márgenes, dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto.