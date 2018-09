JPMorgan dice que el crudo podría alcanzar los US$ 90 rápidamente El banco elevó su pronóstico para el crudo Brent en el cuarto trimestre en US$ 22 el barril, a US$ 85, frente a una visión bajista previa.

petróleo Las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán volverán a entrar en vigor a partir del 4 de noviembre.