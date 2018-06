Jack Ma dice que el bitcoin podría ser una burbuja

El multimillonario Jack Ma ha dicho que el bitcoin es una posible burbuja y volvió a aconsejar cautela sobre la criptomoneda volátil después de que Ant Financial presentase el lunes un servicio de transferencia de dinero basado en la cadena de bloques entre Hong Kong y Filipinas.

El fundador y presidente de Alibaba Group Holding Ltd. ensalzó las posibilidades de la cadena de bloques en la que se basa el bitcoin, pero advirtió que la moneda digital en sí misma podría estar impulsada por una tórrida especulación.

Ma hizo sus comentarios después de introducir oficialmente un servicio de remesas basado en la cadena de bloques con Standard Chartered Plc y GCash, una asociación de Ant con la filipina Globe Telecom Inc.

El bitcoin cayó a un mínimo del 2018 el domingo antes de repuntar ligeramente, lo que poner de manifiesto la volatilidad que se deriva de un mayor escrutinio por parte de los reguladores.

"La tecnología de la cadena de bloques podría cambiar nuestro mundo más de lo que la gente imagina", dijo Ma a los medios en la ex colonia británica, hogar de una gran población de trabajadores filipinos y empleados domésticos que envían dinero regularmente a su hogar. "Sin embargo, el bitcoin podría ser una burbuja".

Ant Financial, filial de Alibaba respaldada por algunos de los nombres de más peso en las finanzas e inversiones de todo el mundo, lleva años explorando la tecnología de la cadena de bloques incluso para sanear las oscuras organizaciones benéficas de China.

Pero el servicio de remesas supone una de las primeras iniciativas del gigante de Internet en el uso de la tecnología en las finanzas convencionales.

Ma también arremetió contra la industria bancaria tradicional y dijo que las instituciones financieras estaban cobrando demasiado por los pagos en el extranjero.

Ant Financial, cuya compra de Moneygram International Inc. fue bloqueada, ahora quiere construir algo mejor y llevar las remesas basadas en la cadena de bloques más allá de Hong Kong-Filipinas. El empresario no dio más detalles.

"Las instituciones financieras tradicionales atienden al 20% de las personas y generan un 80% de ganancias. Las nuevas instituciones financieras deberían atender al 80% de las personas y obtener el 20 por ciento de las ganancias ", dijo Ma.