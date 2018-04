Inversores se vuelven creativos ante parálisis de par euro-dólar

El par monetario más negociado del mundo se encuentra estancado en su peor caída desde 2014. Dado que son escasos los indicios de una pronta recuperación, los operadores se ven obligados a valerse de la creatividad.

El par euro-dólar, que tiene un volumen de alrededor de US$ 1.25 billones por día, o un cuarto del volumen cambiario global, ha quedado reducido a un rango de 4 centavos entre US$ 1.2155 y US$ 1.2555 desde mediados de enero. Se trata de la menor banda trimestral desde 2015, según datos que reunió Bloomberg. En momentos en que la volatilidad implícita se acerca al menor nivel en más de tres años, los estrategas estiman que habrá muy pocos catalizadores del par hasta el segundo semestre.

Las expectativas respecto de las tasas de interés de la Reserva Federal y una falta de guía del Banco Central Europeo en relación con su política son en buena medida responsables del estancamiento del par, a pesar de un mayor comercio y de las tensiones geopolíticas, dicen observadores del mercado. Para los operadores cambiarios que tradicionalmente dependen de la volatilidad para ganar dinero, eso significa una búsqueda más amplia de vías de rentabilidad.

Estrategia #1: El papel de la volatilidad

Los inversores que anticipan que el par euro-dólar seguirá negociándose de forma secundaria pueden aprovechar una estrategia de doble ausencia, según Valentin Marinov, jefe de análisis cambiario del G-10 de Crédit Agricole SA. La negociación resulta rentable si un par monetario se mantiene en un nivel predeterminado durante un período específico.

Marinov recomienda un amplio espectro de entre US$ 1.2100 y US$ 1.2550 (en comparación con aproximadamente US$ 1.350 en la actualidad), donde estima que el par se negociará hasta que el BCE proporcione mayor claridad sobre cuándo reducirá su programa de compra de bonos en la reunión de junio o julio.

Cuando el BCE anuncie el momento de su retirada de la flexibilización cuantitativa (QE por la sigla en inglés), Marinov estima que la volatilidad regresará al par estancado. La estrategia expresa tanto una opinión alcista a largo plazo sobre un fortalecimiento del euro como una apuesta al retorno de la volatilidad.

Estrategia #2: Otros horizontes

Si bien las transacciones euro-dólar representan alrededor de un cuarto del volumen cambiario diario, los operadores no deben sentirse atados al popular par, dijo Kit Juckes, estratega de Société Générale SA.

Los operadores que no se sientan inspirados no tienen más que poner la vista en el petróleo para buscar nuevas ideas. Entre las monedas de mejor desempeño del mundo están el peso colombiano vinculado al crudo, el peso mexicano y la corona noruega, que han seguido el ascenso de 13% del petróleo hasta la fecha.

El yen también podría ser una opción. La huida hacia la calidad ha llevado a la moneda japonesa a fortalecerse aproximadamente 5% frente al dólar en 2018, en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales.

Estrategia #3: Adopción de la banda

Los operadores que buscan obtener ganancias a partir del par euro-dólar deben considerar adoptar la banda, según Shahab Jalinoos, jefe global de estrategia de negociación cambiaria de Credit Suisse Group AG. Un tipo de cambio estancado por lo general se presta para la venta de volatilidad, pero es difícil recomendarlo en momentos en que los niveles implícitos a tres meses ya están tan bajos.



En lugar de ello, los inversores se beneficiarían de recientes picos y caídas. Seguir “de forma rígida” una estrategia de vender a cerca de US$1,2500 y comprar hacia el nivel más bajo de marzo de US$1,2155 permitirá ganar a partir de las fluctuaciones del precio en el marco de esa banda, dijo Jalinoos.

Nota Original: With World’s Biggest FX Trade Shackled, Investors Get Creative