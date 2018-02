Inversores retiran US$ 6,000 millones de fondos de bonos basura

Los inversores retiraron US$ 6,300 millones de fondos de bonos basura de alto rendimiento en la última semana, la segunda mayor cantidad de la historia, en tanto crecía el temor a que se propagara la volatilidad en el mercado bursátil.

Fue la quinta semana consecutiva de flujos salientes y llevó el total del período a más de US$ 15,000 millones, según datos de Lipper Fund Flows que comprenden fondos comunes de inversión y fondos que cotizan en bolsa (ETF por la sigla en inglés).

Se trata del período más prolongado de que se tenga registro y de la mayor salida de dinero semanal desde que en agosto del 2014 se retiraron US$ 7,060 millones.

Las salidas de dinero siguen a las peores caídas del mercado de bonos basura desde el derrumbe del petróleo de hace dos años. Una leve recuperación de los bonos esta semana –los de alto rendimiento subieron menos de 0.1% hasta el miércoles en tanto los mercados bursátiles y el petróleo trepaban con fuerza- no ha impedido a los inversores seguir retirando su dinero.

“El foco se ha puesto en la posibilidad de que la inflación y el riesgo de las tasas lleguen a los mercados”, dijo Henry Peabody, un administrador de dinero de Eaton Vance Corp., que tiene más de US$ 400,000 millones de activos. “Es probable que los inversores se cubran con rapidez”.

Montaña rusa

Los inversores en acciones han vivido en una montaña rusa este año en un contexto de creciente temor a que la inflación derive en tasas de interés más altas. El S&P 500 cayó más de 10% respecto de su punto más alto del 26 de enero y alcanzó la definición aceptada de una corrección de mercado perdiendo lo que había subido en el año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han trepado en los últimos días y el jueves llegaron al nivel más alto desde enero del 2014.

Entre los fondos de bonos basura, los ETF de alto rendimiento recibieron esta semana un fuerte golpe como consecuencia de los rescates. Se han retirado unos US$ 760 millones del iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF de BlackRock Inc. desde el viernes pasado, mientras que los inversores retiraron US$ 1,150 millones del segundo mayor ETF del sector, el SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF.

“Cuesta pensar que la mayor volatilidad de tasas y acciones no terminará por llegar al crédito”, dijo Peabody. “Los inversores esperan que los mercados se estabilicen”.