Inversores no tienen prisa por apostar a Argentina pese a MSCI

Es probable que los inversores no se apresuren a apostar por Argentina aún después de haber recuperado la categoría de mercado emergente.

El mercado está a la espera de señales de estabilidad mientras los responsables de política lidian con un déficit presupuestario creciente y una inflación que supera el 25%.

La retirada del estímulo de la era de la crisis, la desaceleración del crecimiento mundial y una escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China también han mitigado el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo.

MSCI Inc., que rebajó a Argentina a la categoría de mercado frontera en el 2009, anunció el miércoles que incluirá las acciones del país en sus índices de mercados emergentes.

Las esperanzas de una reclasificación habían disminuido debido a que las turbulencias del mercado obligaron al Gobierno a solicitar una línea de crédito récord de US$ 50,000 millones al Fondo Monetario Internacional.

El peso ha caído más del 30% este año, la moneda de peor rendimiento entre los países en desarrollo y la bolsa argentina se encamina hacia el peor año en casi un decenio.

No obstante, MSCI incluyó una advertencia y dijo que reconsideraría la decisión argentina en caso de que las autoridades introduzcan "cualquier tipo" de restricciones en el acceso al mercado. Solo las cotizaciones extranjeras, como los certificados de acciones en Estados Unidos (ADR, de sus siglas en inglés), serán elegibles inicialmente debido a la menor liquidez en los mercados locales del país, dijo el proveedor de índices.

La nueva categoría permitirá que los fondos que replican índices y siguen más de US$ 1 billón inviertan en el mercado bursátil del país, lo que generará unas entradas de capital de US$ 3,800 millones, según un cálculo de JPMorgan Chase & Co.

Éstos son comentarios de algunos inversores sobre el tema:

Richard Segal, analista sénior de Manulife Asset Management Ltd. en Londres:

"Resultará en más entradas de capital con el tiempo, casi por definición; pero debido a las fragilidades actuales creo que la mayoría de los inversores esperarán a que las condiciones económicas generales se estabilicen primero". "Esta decisión fue contabilizada hace algún tiempo, pero se volvió algo más incierta por la reciente volatilidad".

"El proceso de MSCI es más técnico que fundamental, por lo que si Argentina cumple los criterios de ’accesibilidad’ sistemáticamente, no hay razón para excluirlo. Por otro lado, MSCI querrá que su decisión sea irreversible, por lo que debe confiar en que el Gobierno seguirá favoreciendo al mercado".

Nader Naeimi, jefe de mercados dinámicos de AMP Capital Investors Ltd. en Sídney:

Naeimi tiene previsto invertir en acciones y divisas de Argentina en los próximos meses, pero está esperando señales de que "el crecimiento global sincronizado acaba de atravesar un bache, no un retroceso". "Argentina es una economía y un mercado significativo en América Latina y las noticias de una actualización del MSCI son ciertamente buenas noticias".

La reclasificación y la aprobación del FMI para la línea de crédito deberían estabilizar el peso y el mercado bursátil. "Pero ésa es una cara de la moneda". La otra cara es la implacable presión de compra del dólar, ya que el crecimiento mundial está divergiendo nuevamente.

Hasnain Malik, director global de análisis de valores de Exotix Capital:

"Algunos estaban preocupados de que el reciente colapso de la moneda en Argentina pudiese descarrilar su actualización. Tras el principio de acuerdo con el FMI, no preveíamos un regreso a los controles de capital y, por lo tanto, no veíamos ninguna razón válida para un tropiezo en la decisión de MSCI".

"Claramente, hay un potencial de entradas que equivalen al valor de semanas de negociación de los fondos pasivos de mercados emergentes en ambos casos. Pero es Arabia Saudita, un territorio mucho más virgen para la mayoría de los administradores de fondos dado el fácil acceso a Argentina, donde casi todas las acciones importantes tienen ADR".

Dominic Bokor-Ingram, asesor de cartera, Fiera Capital

"Como quedó claramente demostrado con la actualización de Pakistán a la categoría de mercado emergente el año pasado, es posible que el cambio no sea suficiente para apoyar al mercado por sí solo".

"Si bien creemos que Argentina mantiene la voluntad política del partido gobernante para la reforma, los reveses económicos recientes han reducido su poder político, que ya está frenando los elementos de reforma". La actualización de MSCI es una recompensa a las reformas del presidente Mauricio Macri.