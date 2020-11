Los inversionistas inyectaron dinero en los mercados emergentes en octubre, lo que gatilló una ola de ventas de bonos externos antes de mostrar aversión al riesgo a medida que se acercaban las elecciones de Estados Unidos, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

“Una mejora en las perspectivas de la economía mundial, así como un desempeño superior del sector tecnológico en los mercados emergentes, benefició los flujos de capital a principios de mes”, dijo en un informe el economista Jonathan Fortun.

“Sin embargo, las nuevas preocupaciones con respecto a una segunda ola de la pandemia, así como la incertidumbre derivada de las elecciones en EE.UU., limitaron el avance hacia fines de mes”.

Los administradores de fondos agregaron en el mes US$ 6,300 millones en entradas netas de capital no residente a acciones de mercados emergentes y US$ 11,700 millones a bonos, lo que representa un séptimo mes de entradas totales después de los retiros récord de marzo, según datos de IIF.

El aumento de la diferenciación entre los flujos hacia acciones y bonos podría continuar a medida que el mundo en desarrollo coquetea con un nivel récord de ventas de deuda externa este año, liderado por bonos de economías emergentes de Asia y China.

Mientras tanto, las acciones de los mercados emergentes son más susceptibles al riesgo político y a cualquier incertidumbre vinculada a las elecciones de EE.UU. el 3 de noviembre, escribió Fortun.