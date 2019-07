Intercorp empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York

Intercorp Financial Services Inc. (IFS), anunció la colocación de la oferta pública de aproximadamente 9,000,000 acciones comunes de IFS a un precio de US$ 46 por acción común en el mercado de valores de Nueva York.

Como parte de la Oferta Pública, IFS vendió 2,418,754 acciones comunes mantenidas actualmente en tesorería (incluyendo acciones vendidas por Interbank), así como aproximadamente 1,150,000 nuevas acciones comunes a emitirse.

Intercorp Financial Services (IFC) de Perú y sus accionistas actuales recaudaron US$ 414 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos, la mayor salida a bolsa en Nueva York este año por parte de una empresa latinoamericana.

Se espera que la adjudicación de la Oferta Pública ocurra el 23 de Julio de 2019, sujeta al cumplimiento de condiciones estándares de cierre.

BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan están actuando como Coordinadores Globales (“Global Coordinators”) y, junto con Itaú BBA, como “Joint Bookrunners” en la Oferta Pública. Inteligo SAB actúa como “Structuring Agent”.