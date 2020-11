La transición para dejar de usar combustibles fósiles no será suficiente para frenar el cambio climático. El mundo ha retrasado la tarea de reducir las emisiones durante tanto tiempo que es probable que también tengamos que implementar soluciones para extraer el dióxido de carbono del aire.

Con las regulaciones e incentivos apropiados, la industria de remoción de carbono pronto podría generar tantos ingresos como el actual sector del petróleo y el gas, según un nuevo estudio. En el corto plazo, eso significa que se destinará más dinero a formas naturales de disminución del carbono, por ejemplo, la plantación de árboles y la preservación de áreas como turberas y manglares.

A la larga, veremos el crecimiento de tecnologías como la captura directa de aire o la meteorización mejorada de rocas, que aún no están listas o no son lo suficientemente baratas como para implementarlas a gran escala.

El estudio, publicado por Vivid Economics, revela que los ingresos por emisiones negativas o compensaciones de carbono podrían alcanzar los US$ 1.4 billones anuales para el 2050, frente a los US$ 300 millones actuales. A modo de comparación, según la consultora Rystad Energy, se proyecta que el petróleo y el gas generarán US$ 1.5 billones este año, aproximadamente 40% menos que en el 2019.

El pago por parte de los Gobiernos para la eliminación de carbono no es tan diferente de las otras protecciones ambientales por las que ellos han pagado a lo largo de los años, dijo Jason Eis , director ejecutivo de Vivid Economics. “El público compra todo tipo de resultados ambientales”, dijo.

“Compramos agua limpia” mediante el pago de servicios públicos para canalizarla a nuestras casas y mediante impuestos para tratar las aguas residuales que devolvemos. Entonces, piensa, también compraremos la eliminación de gases nocivos de efecto invernadero de la atmósfera.

Las estimaciones de ingresos de Vivid Economics son mucho más altas que las de otros expertos. Julio Friedmann , investigador principal de la Universidad de Columbia, cree que los ingresos de la industria de remoción de carbono en 2050 probablemente se acercarán a los US$ 500,000 millones.

Noah Deich , director ejecutivo de Carbon 180, una organización sin fines de lucro que trabaja en la eliminación de carbono, dijo que predecir el valor de un mercado dentro de 30 años es un “ejercicio altamente especulativo”, especialmente cuando ese mercado apenas existe en la actualidad.

Una buena parte del mercado actual de compensaciones de carbono depende de que las entidades compren créditos voluntariamente para cumplir con los objetivos establecidos. A pesar de que se espera que el mercado voluntario crezca, los mercados formales supervisados por los reguladores gubernamentales pueden aumentar mucho más rápidamente.

Sin embargo, tanto los mercados voluntarios como los de cumplimiento necesitan proveedores en los que se pueda confiar. Las regulaciones gubernamentales pueden ayudar a crear estándares para monitorear y verificar que tanto las soluciones naturales como las opciones tecnológicas puedan almacenar dióxido de carbono según lo prometido.

Esto también ayudará a los clientes a comparar diferentes productos de eliminación de carbono, desde las protecciones de las selvas tropicales hasta los cultivos de algas marinas, para encontrar el que realmente se adapte a sus necesidades.

Aunque se quejan de sus ingresos finales, muchos expertos están de acuerdo en la necesidad de un sólido mercado de compensación de carbono, particularmente en un mundo donde la mayoría de las economías más grandes están comprometidas con alcanzar un nivel cero neto de emisiones.

Bill Winters , director ejecutivo del banco internacional Standard Chartered Plc, advirtió en septiembre que, sin las garantías adecuadas, la industria de las compensaciones podría volverse vulnerable a la manipulación del tipo de las tasas de interés. Mark Carney , exgobernador del Banco de Inglaterra, dijo a principios de este mes que, si bien compensar los mercados será complejo, también será un componente importante para cumplir los objetivos climáticos.

Espera que los ingresos alcancen al menos decenas de miles de millones de dólares si el mundo toma en serio la acción climática.

Incluso cuando los ingresos por la venta de combustibles fósiles disminuyan, las grandes petroleras no deben ser espectadores. Algunas de las opciones tecnológicas para extraer dióxido de carbono del aire requieren la experticia y la infraestructura exactas que poseen las compañías de energía afiliadas.

Sin embargo, en lugar de extraer carbono de la Tierra, deberán inyectarlo nuevamente a las profundidades del subsuelo, a menudo en los mismos lugares donde se encontró petróleo y gas.

“Hay una gran oportunidad para dirigir el flujo de inversión hacia los proyectos adecuados”, dijo Cécile Girardin, investigadora de la Universidad de Oxford.