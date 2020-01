Los enólogos brasileños recibirán una mano del gobierno para enfrentar la creciente competencia internacional, en vista de que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur abre aún más la puerta a los productores más tradicionales del otro lado del Atlántico.

Ya presionados por los vinos argentinos y chilenos que llegan a Brasil libres de impuestos y a menudo son más baratos que el producto local, los productores brasileños dicen que la industria nacional puede no sobrevivir cuando los competidores europeos también se beneficien de un acuerdo de libre comercio.

En un intento por mitigar el daño potencial, el gobierno se comprometió a crear un fondo para ayudar a modernizar la industria vitivinícola local , según dos funcionarios gubernamentales familiarizados con las discusiones.

La administración del presidente Jair Bolsonaro planea apartar unos 130 millones de reales (US$ 32 millones) de los impuestos a los productos industrializados para crear un fondo, llamado Modervitis, que se utilizará para apoyar a las bodegas locales, dijeron los funcionarios, quienes pidieron no ser identificados porque aún hay detalles en discusión. La estrategia pretende ser transitoria y no parte de las negociaciones con la UE, agregaron.

Es probable que el fondo se lance en el 2020, incluso antes de que el Congreso ratifique el acuerdo comercial con la UE, según un funcionario. Los productores nacionales quieren adelantarse al problema que enfrentaron hace décadas, cuando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay crearon la unión aduanera del Mercosur y se firmó un acuerdo con Chile, lo cual permitió que los vinos de esos países inundaran el mercado local a precios bajos.

El Ministerio de Agricultura dijo en una respuesta por correo electrónico a preguntas que está trabajando para hacer que la industria del vino brasileña sea más competitiva antes de que el acuerdo comercial UE-Mercosur entre en vigencia. Eso incluye abordar los cuellos de botella, los impuestos, los costos de producción y las regulaciones en un plazo de seis meses, agregó. El Ministerio de Economía declinó comentar para este artículo.

Uno de cada diez

Por cada 10 botellas de vino que se vende hoy en Brasil, solo una se produce localmente, según Deunir Argenta , presidente de la asociación brasileña de enólogos, conocida como Uvibra. El país importó 110 millones de litros de vino en el 2018, en comparación con 14 millones de litros de vino fino nacional vendido durante el mismo periodo. Casi la mitad de las importaciones vinieron de Chile.

“El vino hecho en Brasil no tendrá ninguna posibilidad si no tiene ayuda para ser más competitivo”, asegura Argenta. “Algunos de nuestros productos, especialmente los vinos espumosos, ya se encuentran entre los mejores del mundo. Aún así, los consumidores nacionales prefieren los vinos importados”.

Uvibra quería que el nuevo fondo durara 15 años y obtuviera dinero de los impuestos al consumo, afirma Argenta, pero el gobierno quiere un plazo más corto de cinco a 10 años. El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur establece que el vino europeo entrará a Brasil libre de impuestos de importación en ocho años. Para el vino espumoso, el periodo es un poco más largo: 12 años.