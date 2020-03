Índice general de la BVL ha caído más de 10% en lo que va del año

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), operaba en 18,441.13 puntos a media sesión, un alza de 0.97% con respecto a la cifra de ayer, fruto de una recuperación del sector financiero.

No obstante, la BVL registra una caída general en todos sus indicadores en lo que va del año. En el caso de los índices general y el selectivo, se reporta un descenso de 10.16% y 8.27%, respectivamente.

El indicador más afectado es el minero, que denota una caída de 18.41% en el año. También registran pérdidas el rubro financiero (-7.54%) y el minero (-4.53%).

En el último día, los papeles de VanEck Vect Jr Gold Miners registraban una caída de 17.3% a US$ 37.10, mientras que Volcan se apreciaba 5.02% hasta S/ 0.46 por acción.

Trevali y Credicorp también operaban al alza en la mañana del lunes. En el primer caso, sus papeles trepaban 4.67% a US$ 0.112, mientras que Credicorp Ltd cotizaba a US$ 186.95, ante una variación diaria positiva de 3.17%.

En lo que va de la sesión, se han registrado 131 operaciones por S/ 17 millones/ US$ 4.93 millones.

Durante la última semana, los mercados globales se vieron golpeados por la crisis que generó la epidemia del coronavirus. En el caso de Wall Street, marcó sus mayores pérdidas desde la crisis subprime de 2008.

Según Reuters, las bolsas de la región registraban un comportamiento mixto, tras fuertes perdidas de la semana pasada y en medio de un continuo temor a que una propagación del nuevo coronavirus podría desembocar en una recesión global.

Los mercados mundiales recuperaban algo de tranquilidad, ya que la esperanza de rebajas de tasas de interés para aliviar el impacto económico del virus calmaban los nervios, mientras la cifra global de muertos ya supera los 3,000.

En México, el índic referencial S&P/BMV IPC subía un 1.82% después de sufrir su peor semana desde la crisis financiera de 2008 ante la venta global de activos de riesgo por temor al avance del virus.

“El miedo al coronavirus arrasó los mercados y el pesimismo todavía sigue presente ante las noticias del avance de la epidemia en distintas partes del mundo”, afirmaron en México analistas de la firma local CI Banco.