Un indicador favorece las monedas de mercados emergentes

Ante la peor ola semanal de ventas del peso argentino y la lira turca de los últimos años, un patrón de negociación sugiere que hay razones para el optimismo en las monedas de los países en desarrollo.

Dieciséis de las 24 monedas de mercados emergentes de las que Bloomberg hace un seguimiento, entre ellas el peso argentino y la lira, alcanzaron niveles de sobreventa en los últimos 30 días, y otras tres están muy cerca de esa marca, de acuerdo con los índices de fortaleza relativa (RSI, de sus siglas en inglés) de 14 días. Y esto después de caer un 2.4% de media durante el último mes, la mayor caída desde noviembre de 2016.

La última vez que se produjo este tipo de correlación fue en agosto de 2015, cuando 19 monedas tenían un RSI inferior a 30, lo que indica posiblemente un exceso de ventas. Esto se dio en medio de una ola de ventas que duró cuatro meses y que precedió al mercado alcista de varios años que comenzó a tropezar este año.

"Si se considera el factor de ’sobreventa’ en la noción más amplia de que los fundamentos de los mercados emergentes todavía son sólidos, hay buenas razones para mirar más allá de la turbulencia actual y permanecer en mercados emergentes", dijo Sonja Gibbs, directora sénior del Instituto de Finanzas Internacionales de Washington, un grupo comercial creado durante la crisis de deuda internacional de principios de los años ochenta.

De acuerdo, una caída del RSI no es inusual cuando las monedas se deprecian, especialmente si la caída es tan marcada como la del peso y la lira esta semana, y el RSI no siempre es el indicador más preciso para anticipar movimientos en los mercados de divisas. Lo que es más revelador es cuando los precios y el RSI divergen, lo que no está sucediendo ahora.

El peso y la lira cayeron un 10.7% y un 3.5% respectivamente en las últimas cinco jornadas bursátiles, lo que provocó pérdidas en los mercados emergentes, ya que los inversores cuestionaron la credibilidad de los bancos centrales de las dos naciones.

Los indicadores técnicos también reflejan mejor valores más líquidos como las monedas del G-10, de acuerdo con Eric Viloria, estratega de Wells Fargo en Nueva York. Aun así, Viloria dijo que si bien las monedas de los mercados emergentes podrían suavizarse en el corto plazo, probablemente se recuperarán en el futuro por la renovada debilidad del dólar estadounidense.

Y luego están los analistas. En total, la previsión media del grupo encuestado por Bloomberg es de una flecha ascendente. Éstos esperan que el peso argentino se recupere un 4.6% a finales de año a 21.39 el dólar, y pronostican una subida de la lira de un 2.8% a 4.10.

