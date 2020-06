Mercados







HSBC eleva previsiones sobre precio del crudo, prevé déficit en julio HSBC elevó su pronóstico para el precio del Brent en el 2020 a US$ 39 por barril, desde US$ 37 por barril; mientras que la previsión del referencial estadounidense WTI avanzó a US$ 34.60 desde US$ 32.80 por barril.