Por Tae Kim

El mercado para las ofertas públicas iniciales de empresas tecnológicas está al rojo vivo, y una manada de nuevos unicornios se dirige hacia los mercados bursátiles para aprovecharlo. Pero no todos los unicornios son iguales.

Ciertamente, el área con mayor agitación es la de los software. Los inversionistas apuestan por el sector debido al creciente entusiasmo de las empresas por la transformación digital y el cambio secular hacia la computación en la nube.

Según Bloomberg News, 18 compañías de software han salido a bolsa, recaudando US$ 5,500 millones en total. Impresionantemente, las acciones han generado rendimientos promedio ponderados de casi tres dígitos a partir de sus precios de oferta.

No es de extrañar que otras firmas de software estén tratando de salir a bolsa antes de que el entusiasmo disminuya. Ya esta semana, varias compañías han presentado sus prospectos de oferta, incluida Unity Software Inc., que fabrica un motor de videojuegos; Asana Inc., que fabrica software de gestión de proyectos; y Sumo Logic Inc., una compañía de análisis de datos. Pero los dos más interesantes pueden ser Snowflake Inc. y Palantir Technologies Inc., por diferentes razones.

Snowflake se destaca como la más prometedora del grupo. La compañía de almacenamiento de datos cumple todos los requisitos para ser considerada la mejor líder del mercado de software en la nube, con una oportunidad de crecimiento sin límite.

Según el analista de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh , actualmente solo 30% de la analítica de datos se realiza en la nube, lo que coloca a Snowflake en una excelente posición para participar del legado de los proveedores de software operados en las dependencias de las empresas.

Y sus resultados han sido estelares. En su último trimestre, que finalizó en julio, las ventas de Snowflake aumentaron 121% en comparación con el mismo período del año anterior, una tasa de crecimiento notablemente mayor que la de otras estrellas de servicios en la nube que cotizan en bolsa, como Datadog Inc.

En el otro extremo del espectro está la compañía de software y servicios de datos Palantir, que presta servicios a muchas agencias gubernamentales de inteligencia y militares. Primero, sus finanzas son mediocres.

Aunque el director ejecutivo de Palantir, Alexander Karp , hace extrañas críticas a otras compañías de Silicon Valley en su prospecto por no saber “cómo debe organizarse la sociedad o qué requiere la justicia”, al menos las grandes empresas de tecnología saben cómo ganar dinero.

A pesar de haber sido fundada hace 17 años, Palantir aún no ha obtenido ganancias y tiene un sorprendente déficit de ingresos acumulados de casi US$ 4,000 millones.

Por ejemplo, la compañía perdió casi US$ 600 millones solo en el 2019. (A principios de este año, Palantir dijo a los inversionistas que espera alcanzar el punto de equilibrio este año). Una empresa de casi dos décadas debería estar más cerca de la rentabilidad.

En segundo lugar, hay importantes preocupaciones sobre su gobierno corporativo. Una cotización directa de acciones en la bolsa delineó una estructura de acciones multiclase que otorga a sus cofundadores, incluido el multimillonario Peter Thiel , esencialmente 50% de poder de voto y, por lo tanto, un control permanente de la compañía, incluso si venden la gran mayoría de sus acciones.

Eso no es muy deseable después de la debacle de las acciones tras la supervotación del año pasado en torno a WeWork y su fundador, Adam Neumann .

Y luego está el problema de la concentración de clientes. Palantir reveló que sus tres principales clientes representaron casi un tercio de sus ventas en los últimos dos años. Esto puede convertirse en un problema mayor el próximo año. Si bien la compañía se ha envuelto en un lenguaje patriótico, prometiendo no trabajar nunca con los adversarios globales de Estados Unidos, todavía hay un gran riesgo político.

En su presentación, Palantir admitió que su negocio podría verse afectado por “modificaciones en el entorno político y cambios en los cargos de liderazgo del Gobierno y las agencias en relación con las elecciones presidenciales del 2020”. Bajo una administración potencialmente nueva el próximo año, podría ser más difícil obtener contratos gubernamentales.

Por lo tanto, los inversionistas deben ser prudentes. El mes pasado, escribí sobre cómo el mercado en auge puede ser una receta para que algunos en Wall Street traten de sacar provecho al presentar ofertas de segundo nivel, específicamente señalando a Rackspace Technology Inc. como particularmente sospechoso.

A principios de este mes, el debut de Rackspace resultó ser la salida a bolsa de una empresa de tecnología con peor desempeño del año, cayendo por debajo de su precio de debut de US$ 21, incluso después de que sus suscriptores se vieron obligados a fijar el precio en el extremo inferior del rango inicial. Los inversionistas deberían estar preocupados de que Palantir pueda sumarse a ella.