¿Cuánto han aumentado las ventas de criptomonedas en el 2018?

En lo que va del año, las ofertas iniciales de criptomonedas han recaudado US$ 22,000 millones, o la mitad de esa cifra, según dónde se mire.

Como el mercado de las criptomonedas ha caído cerca de 80% respecto de su pico, una pregunta fundamental es exactamente cuánto se ha desinflado el auge de ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés). La respuesta se complica porque incluso los sitios web más utilizados que rastrean el fenómeno no se ponen de acuerdo en cuanto a las cifras.

Blockchain podrá ser catalogado como un libro mayor público inmutable, pero en el controvertido mundo de criptodivisas que generó, determinar la verdad puede resultar complicado porque las pautas de divulgación todavía se improvisan a diario. En el caso de las ICO, sigue siendo difícil determinar la cantidad de fondos que un emisor dice haber recaudado porque nadie tiene que presentar ningún documento regulado ni revelar su identidad.

"En última instancia, no hay forma de ponerse de acuerdo respecto de la información basada en hechos demostrables", dijo Alex Buelau, cofundador de CoinSchedule, un sitio de cotizaciones con sede en Oxford, Reino Unido. "Todo acaba de comenzar. La pregunta es: ¿cómo puede el sector crear un incentivo para que estos individuos reporten cifras exactas? De momento no hay ningún incentivo".

La mayoría de los rastreadores de datos, que ganan dinero cobrándoles a los vendedores de tokens por cotizaciones u otros servicios, confían en los emisores para obtener información sobre las ICO.

Un ejemplo es Ruby-X, un proyecto de bolsa de criptomonedas. CoinSchedule afirma que recaudó US$ 1,200 millones; ICORating, US$ 200 millones; Autonomous Research sostiene que optó por excluirlo, ya que su huella online no es confiable. Ruby-X, que no ha revelado dónde queda su sede, no respondió a correos electrónicos en busca de comentarios.

OIC de Venezuela

O consideremos un ejemplo más extremo todavía: el soberano venezolano, Petro. En marzo, el presidente Nicolás Maduro dijo que había obtenido US$ 5,000 millones en ofertas; en abril, dijo que la venta recaudó US$ 3,300 millones; el sitio web de la criptomoneda habla de US$ 735 millones, que es la cifra citada por CoinSchedule e ICORating.

Incluso con las mejores intenciones, recopilar datos básicos sobre las ventas de tokens puede ser un desafío. ICORatings combina información de emisores, inversores y el mismísimo blockchain. Elementus, una nueva startup, rastrea los datos del blockchain y los complementa con cifras informadas que considera creíbles.

Contar la verdad sobre las criptomonedas importa porque hoy se debate sobre su futuro mientras el frenesí especulativo se desvanece.

Después de que Autonomous publicó un informe que mostraba que las ICO habían caído 90% desde que tocaron su pico mensual en septiembre, recibió críticas en las que se afirmaba que en realidad en ese mes se recaudaron más de US$ 1,000 millones, en lugar de los US$ 300 millones que había citado anteriormente.

"Siempre hay una pequeña diferencia, pero cuando las cosas iban en aumento, no importaba lo marginal", dijo Lex Sokolin, director global de estrategia financiera en Autonomous. "Ahora que las cosas se están ajustando, la gente quiere contar historias distintas".