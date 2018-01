Guerras y turbulencia llevarían el petróleo a US$ 80, según Citi

Este año será cualquier cosa menos tranquilo para el mercado petrolero en tanto Citigroup Inc. pronostica que sucesos impredecibles como guerra, tensiones en Oriente Medio, Donald Trump y Kim Jong Un llevarán el crudo hacia los US$ 80 el barril.



Después de que en 2017 los precios se vieron impulsados por las reducciones en la producción por parte de la OPEP, el presidente estadounidense reorientó el foco hacia los riesgos geopolíticos, en tanto su afán de sanciones contra Irán y Corea del Norte tendrá consecuencias significativas, dijo el banco.



Esto se suma a perturbaciones políticas en algunos miembros de la OPEP como Irak y Libia que podrían ver bajar las reservas de crudo, llevando el petróleo a niveles entre US$70-US$80, dijo en un reporte con fecha 9 de enero.



“Muchas de estas incertidumbres tienen consecuencias significativas para las materias primas”, escribieron analistas de Citigroup entre los que se cuenta Ed Morse en un informe titulado “Sucesos impredecibles para 2018: Trump gravitará a la par de los riesgos sistémicos”.



“No sorprende que nuestra lista de posibles hechos sorpresivos en el año venidero mantenga la atención centrada en los Estados Unidos”, dijo.



La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, de reducir la producción y disminuir una saturación global contribuyó a una recuperación del petróleo por segundo año en 2017.



Desde el punto de vista de los fundamentos de mercado, los inversores están atentos ahora a ver si los Estados Unidos continúan expandiendo su producción, una amenaza que sacudió al sector petrolero en los últimos años.



Sin embargo, el riesgo sistémico de mayor alcance para las materias primas este año podría ser que el presidente Trump altere el orden político mundial, dijo Citigroup.



El crudo Brent, referente para la mitad del petróleo mundial, se negoció a un precio promedio de US$ 54.75 el barril el año pasado. Los futuros a un mes estaban en US$ 69.05 mientras que el crudo West Texas Intermediate, el referente estadounidense, se negociaba a US$ 63.38 a las 10:09 hora de Londres este miércoles.



Imponer una vez más sanciones estadounidenses a Irán, el tercer productor más grande de la OPEP, trastocará probablemente al menos 500.000 barriles de las exportaciones petroleras del país de Oriente Medio, derivando en un aumento de US$5 en el precio del petróleo, dijo el banco.



Los funcionarios de línea dura de la República Islámica quizá traten también de romper un acuerdo nuclear con potencias mundiales entre las que se cuenta EE.UU., en tanto es posible que el Congreso considere nuevas sanciones contra el productor de Medio Oriente, dijo Citigroup.



La retórica desde y hacia Corea del Norte también escaló en los últimos meses y conlleva el “riesgo no desdeñable” de transformarse en un conflicto militar, según Citigroup. El acopio de bienes estratégicos como el crudo puede acelerarse con el riesgo de guerra.



El alboroto en Irán además de las perturbaciones en el suministro en Irak, Libia, Nigeria y Venezuela podrían significar una caída de la oferta global de petróleo superior a los 3 millones de barriles diarios este año, dijo Citigroup. El ajuste excesivo de las regulaciones ambientales en China, la producción excesiva o con un desempeño inferior de petróleo de esquisto en EE.UU., así como también una intensificación importante en las fricciones comerciales entre la administración de Trump y China constituyen otros riesgos para el petróleo, dijo el banco.