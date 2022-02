El petróleo Brent para entrega en abril superó este jueves la barrera de los US$ 100 en el mercado de futuros de Londres, tocando máximos no vistos en siete años, después de que Rusia lanzase esta mañana una ofensiva sobre Ucrania y analistas proyectan que mantendrá esta tendencia al alza.

La incursión militar del segundo productor mundial de crudo, después de Arabia Saudita, empujó este jueves el precio del oro negro a los US$ 104.37, una cifra no vista desde el 2014, cuando llegó a cotizar a US$ 111,80, si bien aún no está en los niveles máximos del 2008, cuando alcanzó los US$ 132.32 el barril.

El Brent, de referencia en Europa, arrancó la sesión en el International Exchange Futures en US$ 102.48, un ascenso de 5.5% frente al cierre de la jornada anterior.

Los expertos anticipan que el petróleo puede continuar su tendencia al alza, con un gran imparto para los precios energéticos globales por la inquietud sobre los suministros.

Además de gran productor de petróleo, Rusia es el exportador más importante de gas natural del mundo.

El previsible ascenso del precio del carburante añadirá más dificultades financieras para los ciudadanos, que ya afrontan un alza de la energía a medida que aumenta la demanda al reactivarse las economías tras el parón provocado por la pandemia, según expertos.

La invasión rusa empujó a la baja a las principales plazas bursátiles, entre ellas Londres, donde el índice de las empresas más importantes que cotizan en el parqué, el FTSE-100, empezó la sesión con una caída de casi el 3%.

El oro, en cambio, refugio para los inversores cuando hay crisis globales, cotizaba con tendencia al alza. La onza de oro al contado subía un 1.8% hasta situarse en US$ 1,941.

Se mantendrá tendencia al alza

El analista Neil Wilson, jefe de mercado de la firma Markets.com, dijo que “todavía no hay señales de un tope, pero estamos entrando en niveles de destrucción de la demanda”, por el temor sobre los suministros a corto plazo por la crisis.

Este analista anticipó que el Brent podría tocar pronto los US$ 110 debido al “factor miedo”, pero mucho dependerá del alcance de las sanciones que se impongan.

Según declaró Susannah Streeter, analista de mercados de inversión de la firma Hargreaves Lansdown, es probable que los precios del petróleo se mantengan muy elevados, aunque considera que un acuerdo nuclear con Irán podría aliviar la presión, si ese país pudiera aumentar las exportaciones.

La jefa de inversiones de la firma Interactive Investors, Victoria Scholar, señaló que “el sector energético se está disparando con los futuros de gas natural del Reino Unido subiendo casi un 30%, mientras que el crudo Brent ha superado agresivamente la resistencia psicológica de US$ 100 el barril con un aumento del 7%, alcanzando el nivel más alto desde agosto del 2014″.

Esta analista considera que los precios pueden continuar en ascenso a medida que los mercados evalúan el impacto en el suministro de energía, con el potencial de que los precios del petróleo lleguen a US$ 110 o incluso US$ 120 el barril.

Se estima que la tercera parte del petróleo y un 40% del gas que recibe Europa procede de Rusia, sobre todo a través de oleoductos y gaseoductos que atraviesan territorio ucraniano.

Los analistas resaltan que, además de los precios energéticos, los de los alimentos registrarán alzas pronunciadas, dado que tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores, lo que obligará a muchos países a buscar fuentes alternativas.

La incursión militar y las nuevas sanciones que los países occidentales puedan imponer al Kremlin pueden alterar el suministro de materias primas y productos agrícolas de Ucrania y Rusia, señalan.

En concreto, los dos países son importantes exportadores de trigo, al representar un 29% de las exportaciones globales, que en gran medida parten de los puertos del Mar Negro.

Además, Rusia es un productor de aluminio, cobalto, fertilizantes, oro, diamantes, níquel, platino, acero y cobre.