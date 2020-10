Los grandes operadores petroleros mundiales Vitol, Trafigura y Gunvor dijeron que prevén una lenta recuperación de la demanda de crudo por la segunda ola de coronavirus, y que los precios llegarán o superarán los US$ 50 solo para octubre del próximo año.

Los futuros del crudo referencial Brent estaban a la baja ya que las nuevas restricciones para frenar la segunda oleada de contagios aumentaban la incertidumbre sobre el panorama del crecimiento económico y la recuperación de la demanda de combustible.

En declaraciones ante el Energy Intelligence Forum, el presidente ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, dijo que los precios del crudo estarían en US$ 55 el barril en octubre del 2021, mientras que Jeremy Weir, de Trafigura, pensaba que estarían en US$ 52 y Torbjorn Tornqvist, de Gunvor, en US$ 50.

También indicaron que la demanda en Europa y Estados Unidos ya superó probablemente su pico, aunque veían una demanda muy robusta de petróleo y otras materias primas en China, cuya economía parece haber salido fuerte de la crisis por la pandemia.

Hardy dijo que la recuperación de la demanda en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos será complicada y lenta al menos hasta el segundo trimestre del 2021, cuando es probable que esté disponible una vacuna contra el COVID-19.

No obstante, afirmó que puede que la demanda en Asia crezca por encima de los niveles prepandémicos a fines de este año, excepto en lo referente al combustible para aviones, que seguirá sufriendo durante la mayor parte del próximo año.

Hardy dijo que masivas subinversiones en la producción petrolera llevarán probablemente a una nueva alza del precio del crudo en 3-5 años.

“No es un mal momento táctico para invertir en exploración, desarrollo y producción petrolera”, comentó Hardy. Vitol había anunciado con anterioridad que podría invertir en productores petroleros estadounidenses.