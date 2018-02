Goldman ve ascenso del oro a US$ 1,400 si la geopolítica empeora

El papel del oro de valor refugio en tiempos de conflicto o elevado riesgo geopolítico podría impulsar su precio a niveles vistos por última vez en 2013, dice Goldman Sachs Group, que también anticipa una demanda asiática sin precedentes para el metal amarillo.

Los precios probablemente superarán los US$ 1,400 la onza, o incluso US$ 1,500, si se agrava la situación geopolítica, dijo Jeffrey Currie, director global de investigación de materias primas en una entrevista de Bloomberg Television con Tom Mackenzie el miércoles.



El banco apunta a US$ 1,375 para finales del año, teniendo en cuenta los niveles de "temor moderado" en los mercados y la perspectiva para las tasas de interés reales.



El oro avanzó a alrededor de US$ 1,366 en operaciones intradía el mes pasado, el nivel más alto desde 2016, debido a que las preocupaciones inflacionarias y la debilidad del dólar impulsaron la demanda.



Desde el comienzo del desplome de las bolsas a finales de la semana pasada, los lingotes perdieron alrededor de US$ 20 y se negociaban en US$ 1'329,68 el miércoles.



Las perspectivas de más aumentos en los costes de endeudamiento de la Reserva Federal y la subida de los rendimientos de los bonos a un máximo de cuatro años han ejercido presión sobre los lingotes, un valor sin intereses.



"Cuando hay aumentos de tasas, normalmente se ve que el oro comienza a bajar", dijo Currie. "Tiene que ver con el hecho de que el oro se correlaciona negativamente con las tasas de interés reales".



Sin embargo, el aumento de la riqueza en China y la demanda del sudeste de Asia y los mercados emergentes no tienen precedentes, dijo. "Esto ha puesto a prueba el oro en un entorno en el que normalmente se negociaría a la baja".