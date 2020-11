Goldman Sachs recortó su pronóstico del precio del crudo Brent para el 2021, pero dijo que un aumento en los casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos solo representaba un “bache” antes de que una posible vacuna y los continuos recortes de suministro por parte de los principales productores ajustaran los fundamentos del mercado.

El banco estadounidense dijo en una nota con fecha del lunes que recortó su pronóstico del Brent para el 2021 a US$ 55 por barril desde US$ 59.4 por barril y para el precio del WTI a US$ 52.8 por barril desde US$ 55.9.

Un superávit de oferta de fin de año, esperada en alrededor de 1 millón de barriles por día (bpd) en diciembre, y una perspectiva incierta para la demanda llevarían a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, a retrasar por tres meses un aumento de bombeo planificado en enero, aseguró la entidad.

Esto llevaría al mercado del petróleo a un déficit “superficial” de 900,000 barriles de bpd en el primer trimestre del próximo año, dijo Goldman.

“Como resultado, esperamos que los precios del Brent reanuden su repunte en el primer trimestre del 2021”, aseveró, pronosticando un precio promedio del Brent de US$ 47 el barril durante dicho período de tres meses, en comparación con los US$ 51 el barril anteriormente.

“El bache invernal” simplemente retrasaría que los precios regresan a US$ 65 por barril desde el otoño boreal del 2021 hasta inicios del 2022.

Los precios del crudo subían el martes ya que las esperanzas de que una vacuna para el COVID-19 pudiera estar en el horizonte contrarrestaban el impacto negativo esperado en la demanda de combustible de los nuevos cierre para frenar la propagación del virus.