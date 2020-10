Mercados







Goldman Sachs: materias primas se beneficiarán de mayor demanda y riesgos de inflación en el 2021 Goldman Sachs prevé que los precios del oro al contado promedien US$ 1,836 por onza en el 2020 y US$ 2,300 por onza en el 2021, y espera que los precios de la plata se sitúen alrededor de US$ 22 por onza este año y en US$ 30 por onza el próximo.