Goldman rebaja pronóstico para el cobre tras caída de precios

Goldman Sachs Group Inc. -que ha defendido una postura alcista para las materias primas este año- redujo los pronósticos para los metales, incluido el cobre, después de que la escalada en las tensiones comerciales provocara una caída de los precios. No obstante, el banco mantuvo una visión positiva a largo plazo a una recuperación.

"Si bien no esperamos una guerra comercial en toda regla, las incertidumbres son importantes y no hay resoluciones a la vista", dijo el banco en un comentario recibido el jueves.

"Comparado con nuestras perspectivas a finales del año pasado, no puede negarse que el crecimiento global ha perdido parte de su impulso, que el dólar estadounidense se ha fortalecido más de lo que esperábamos, y que las tensiones comerciales han aumentado más de lo que pensábamos".

El banco redujo los pronósticos para el cobre a tres, seis y 12 meses a US$ 6,500, US$ 7,000 y US$ 7,667 la tonelada métrica respectivamente, desde US$ 7,300, US$ 7,500, US$ 8,000.

El cobre cerró en US$ 6,145 en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles, el cierre más bajo en un año, y muy por debajo del objetivo revisado a corto plazo en el informe.

Las materias primas, entre ellas el cobre, han sufrido un fuerte impacto en las últimas semanas por la escalada en la guerra comercial del presidente Donald Trump, quien impuso aranceles a US$ 34,000 millones a bienes de la economía más importante de Asia la semana pasada y siguió con una lista de artículos que podían ser objeto de posibles gravámenes por otros US$ 200,000 millones.

Si bien rebajó las previsiones para los precios, Goldman dijo que el pesimismo del mercado es exagerado, y que el cobre debería recuperarse este semestre, y llegar a alcanzar los US$ 8,000 la tonelada el próximo año.

"Aunque el mercado se ha vuelto particularmente difícil de navegar en el corto plazo, creemos que el ánimo negativo es exagerado y mantenemos nuestra visión generalmente constructiva sobre los metales", dijo. "No vemos cambios significativos en el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda. Dado el largo ciclo de inversión, los precios deben subir para incentivar nuevos proyectos".

El cobre fluctuó el jueves conforme los inversores sopesaron los posibles próximos pasos en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. El metal utilizado en tuberías y cables ha perdido un 15% este año.