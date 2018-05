Goldman mantiene pronóstico alcista para el petróleo

Las perspectivas para el petróleo siguen siendo alcistas, según Goldman Sachs Group Inc.

Un plan de Arabia Saudita y Rusia para impulsar la producción tras los recortes a la producción durante más de un año apunta a unos suministros ajustados en la actualidad, escribieron analistas entre los que figuran Damien Courvalin en un informe.

Incluso si los países aumentan la producción en un 1 millón de barriles al día, eso solo compensaría la disminución involuntaria de la producción, según el banco.

Goldman se ha mostrado alcista respecto al petróleo desde principios del año pasado, y mantiene que la creciente demanda y las reducciones de producción de la OPEP y sus aliados favorecerán un repunte del crudo de la peor crisis en una generación.

Ahora, con la caída de los precios del crudo después de subir a niveles vistos por última vez en 2014, el banco mantiene su postura optimista y ve el declive actual como una situación temporal.

"El nivel actual de déficit del mercado, la solidez del contexto de la demanda y los niveles crecientes de trastornos crean un entorno para una mayor caída de los inventarios", escribieron los analistas en el informe del 25 de mayo.

La propuesta de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) eleve la producción requerirá aumentos adicionales en la producción en 2019, lo que reducirá aún más la capacidad disponible el próximo año, según el banco.

El crudo Brent, de referencia para más de la mitad del petróleo mundial, cayó un 1.5% a US$ 75.30 el barril a las 11:21 am en Londres. Los futuros en Londres habían subido a más de US$ 80 por barril a principios de este mes por primera vez desde noviembre de 2014. El West Texas Intermediate en Estados Unidos bajó un 1.8% a US$ 66.67 el barril en Nueva York, después de tocar un máximo de US$ 72.83 el 22 de mayo.

Repunte de la producción

Los precios están cayendo después de que Arabia Saudita y Rusia señalaran la semana pasada que restablecerán parte de la producción que suspendieron según un acuerdo con otras 22 naciones. La mayoría de los productores no fueron consultados sobre la propuesta para impulsar los suministros.

Suhail Al Mazrouei, ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos y actual titular de la presidencia rotativa de la OPEP, dijo que el grupo en su conjunto decidirá si ajusta la producción. Según se ha informado, los países concluyeron que el mercado se reequilibró en abril.

Una adopción gradual de un plan para aumentar la producción en 1 millón de barriles al día todavía dejaría al mercado en déficit hasta el tercer trimestre de 2018, según Goldman.

Además, los trastornos en la producción de Venezuela, otro miembro de la OPEP, y las posibles pérdidas de Irán debido a las renovadas sanciones de Estados Unidos probablemente compensen parcialmente este aumento en la oferta, dijo el banco.