Goldman dice que criptomonedas pueden prosperar como dinero real

Bitcoin puede parecer una solución en busca de un problema en Estados Unidos, donde los costos de transacción ya son bajos y el dólar estable. Pero en los países en desarrollo, las monedas digitales podrían tener éxito como una forma real de dinero, dice Goldman Sachs Group Inc.



Muchas monedas en el África subsahariana han perdido valor debido a la alta inflación y a una mala administración de la oferta. Como resultado, el dinero extranjero representa más de 90% de los depósitos y préstamos en la República Democrática del Congo, y Zimbabwe desmonetizó su moneda en 2015.



Bitcoin también podría ser útil en regiones donde los gobiernos imponen reglas estrictas sobre el uso de monedas tradicionales de otros países.



"En las últimas décadas, el dólar estadounidense ha cumplido su propósito relativamente bien", escribieron los estrategas de Goldman Sachs Zach Pandl y Charles Himmelberg en un informe el miércoles.



Pero "en aquellos países y rincones del sistema financiero donde los servicios tradicionales de dinero no se proveen de manera adecuada, bitcoin (y las criptomonedas en general) pueden ofrecer alternativas viables".



El informe también advirtió que si las monedas digitales se convierten en una forma ampliamente utilizada de dinero, los inversionistas no deberían esperar los rendimientos astronómicos que recientemente han atraído una atención sin precedentes al mundo de las criptomonedas.



"La suposición con la que trabajamos es que los rendimientos de las criptomonedas a largo plazo deberían ser iguales (o ligeramente inferiores) al crecimiento en el producto real mundial, un porcentaje por debajo de la marca de un solo dígito", dijeron los estrategas.



"Por lo tanto, las monedas digitales deberían considerarse activos de rentabilidades bajas o nulas o de cobertura, similares al oro u otros metales".