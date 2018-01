Gobierno y banco central ruso, en desacuerdo sobre criptomonedas

Los funcionarios rusos están luchando contra la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, para permitir la negociación de criptomonedas en mercados "oficiales", incluida la principal Bolsa de Moscú, a medida que aumenta el entusiasmo por los instrumentos financieros digitales.



El Ministerio de Finanzas utilizará el "poder de las palabras y los pensamientos" para persuadir al Banco de Rusia, que continúa resistiendo los llamados a legalizar este tipo de operaciones, dijo el jueves el viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, a los periodistas en Moscú. "El banco central aún no apoya nuestras propuestas".



Los gobiernos de todo el mundo están incrementando el escrutinio de las monedas digitales a medida que los altos precios atraen a todo el mundo, desde inversores familiares hasta bancos de Wall Street. Mientras el presidente, Vladimir Putin, pidió en octubre construir un "entorno regulatorio" para las criptomonedas basado en la experiencia internacional, Nabiullina las ha llamado "esquemas piramidales" y dijo que "se opone totalmente" al dinero privado.



El jueves por la noche, Putin respaldó al banco central, diciendo que es correcto ser cauteloso. Puede haber una necesidad de legislación porque las criptomonedas no son seguras, dijo.



Según Moiseev, es demasiado pronto para decir qué criterios se usarían para seleccionar un lugar de negociación apropiado. Aún así, tendría que ser una plataforma rusa y la Bolsa de Moscú es una de las opciones que se están considerando, dijo.



El Ministerio de Finanzas apunta a estandarizar la negociación de criptomonedas "de alguna manera", pero no planea imponer ningún límite a la compra y venta, dijo Moiseev. El ministro se está preparando para presentar un proyecto de ley sobre nuevas tecnologías financieras al parlamento en febrero, dijo.



Mercados no regulados

La cuestión de la negociación de monedas digitales se está discutiendo como parte del desarrollo de la ley y los comentarios adicionales en esta etapa son "prematuros", dijo el banco central a través de su servicio de prensa.



Gran parte de la negociación de criptomonedas tiene lugar actualmente en mercados mayormente no regulados, no en los mercados regulados donde cambian de manos acciones, bonos y otros activos convencionales.



El máximo responsable de la Bolsa de Moscú, Alexander Afanasiev, dijo el 21 de diciembre que la bolsa no planea lanzar futuros de bitcoin en un futuro próximo debido a la falta de claridad normativa. La bolsa puede organizar la negociación de un instrumento financiero en particular si hay suficiente demanda, dijo su servicio de prensa. Si bien es posible negociar las criptomonedas en sí mismas, así como derivados y fondos cotizados vinculados a ellas, la negociación de derivados es "más rápida y fácil" de organizar, según la bolsa.



Llamados a la precaución

Los encargados de formular políticas en todo el mundo han pedido cautela a la hora de abordar las criptomonedas.



En diciembre, pocas semanas después de permitir que CME Group y Cboe Global Markets comenzaran a ofrecer derivados de bitcoin, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que se detallaban "los riesgos de la negociación de monedas virtuales" e instó a los inversores a informarse antes de comprar este tipo de instrumentos.



Bitcoin se desplomó el jueves cuando el ministro de Justicia de Corea del Sur reiteró su propuesta de prohibir los intercambios de criptomonedas locales después de que la nación emergiera como una especie de zona cero para la fiebre especulativa, siendo sede de varios de los intercambios más activos del mundo.