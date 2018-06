Gigantes de capital privado se enfrentan al Congreso de EE. UU.

Las firmas de capital privado de EE. UU. Están recaudando cantidades récord de dinero en el mercado global. El Congreso podría descarrilar su tren de salsa.

En nombre de la seguridad nacional, los legisladores están debatiendo un proyecto de ley que endurecería el escrutinio de las inversiones de otros países. Un grupo industrial que incluye Blackstone Group LP, Apollo Global Management LLC y Carlyle Group LP está recabando la presión sobre Capitol Hill para minimizar cualquier posible daño.

El capital privado trajo un récord de $ 453 mil millones a nivel mundial en 2017, según Preqin Ltd., con sede en Londres. Algunos de los mayores inversores son fondos de riqueza soberana, que duplicaron la cantidad que otorgaron a grupos de capital privado en los últimos cinco años.

La nueva ley expandiría el poder del Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. Un panel interinstitucional dirigido por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que examina acuerdos que involucran compañías extranjeras y tecnología que podría plantear amenazas de seguridad nacional.

El American Investment Council, el principal grupo de presión de la industria en Estados Unidos, aumentó el gasto en cabildeo casi un 22 por ciento a $ 450,000 en el primer trimestre en comparación con el mismo período en 2017, según las divulgaciones presentadas al gobierno. Blackstone, Apollo y Carlyle también desembolsaron más efectivo para cabildeo general este año.

La misión del panel de inversión extranjera "es importante para salvaguardar los intereses de los EE. UU. Y acordamos que el proceso debe modernizarse", dijo Jason Mulvihill, asesor general de AIC, en un correo electrónico. Pero "las reformas deben evitar interferir innecesariamente con inversiones extranjeras pasivas en fondos de capital privado controlados por Estados Unidos".

Restrinja inadvertidamente

Los inversores pasivos de capital privado no se verán afectados por la factura. Los lobistas están tratando de garantizar que los fondos establecidos en el extranjero para fines impositivos no se vean afectados por la nueva ley, según personas familiarizadas con el asunto. También existe la preocupación de que el gobierno pueda categorizar un fondo como una entidad extranjera si tiene un mayor porcentaje de inversionistas internacionales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

"Los inversores desean asegurarse de que el Congreso no restrinja inadvertidamente la inversión extranjera para proteger la seguridad nacional", dijo Harry Clark, socio de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP en Washington. "Cualquiera que esté interesado en la inversión internacional en los Estados Unidos se da cuenta de que este es un momento decisivo en el que el Congreso está reevaluando fundamentalmente" su enfoque de la inversión extranjera.

El Congreso probablemente apruebe el proyecto de ley y lo tenga en el escritorio del presidente Donald Trump antes de fin de año, dijo Clark.

Los representantes de Blackstone, Apollo y Carlyle se negaron a hacer comentarios.

De los 10 mayores fondos para cerrar en 2017, ocho fueron recaudados por firmas con base en los EE. UU., Con Apollo juntando el más grande, según Preqin. Los principales cinco inversionistas en capital privado del mundo el año pasado tenían su sede fuera de los EE. UU., Dijo Preqin. El primer inversor estadounidense en la lista fue el Sistema de Retiro de Empleados Públicos de California, o CalPERS, en el n. ° 6 con $ 26.9 mil millones.

Los 5 mayores inversores de PE globales



Inversor PE Asignación ($ bn) Tipo de fondo Ubicación CPP Investment Board 52.5 Public Pension Toronto Abu Dhabi Investment Authority 39.6 Sovereign Wealth Abu Dhabi Kuwait Investment Authority 32.4 Sovereign Wealth Safat, Kuwait GIC 32.3 Soberana Wealth Singapur APG-All Pensions Group 27.2 Asset Manager Países Bajos

Fuente: Preqin Ltd. Nota: la asignación de Abu Dhabi se calcula sobre la base de un punto medio de los valores.

Las relaciones entre las empresas de capital privado y sus inversores están cambiando, lo que aumenta las complicaciones. Los fondos de pensiones, los fondos de riqueza soberana y otros grandes inversores están dando más dinero a menos empresas y también están buscando más oportunidades para coinvertir en acuerdos con ellos. Las firmas de capital privado más grandes también están formando sociedades para estrategias específicas. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita acordó el año pasado comprometer hasta $ 20 mil millones a Blackstone para inversiones en infraestructura.