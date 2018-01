Ganancias mineras se disparan y BlackRock quiere que le paguen

Bloomberg. El sector de la minería mundial está volviendo a reactivarse y uno de sus mayores inversores está impaciente por recibir el pago.



Después de cinco años de bajo desempeño, una combinación de crecimiento mundial sincrónico y subinversión en nueva oferta ha elevado los precios de las materias primas, aumentando el flujo de efectivo y los márgenes de ganancias para las mineras más grandes del mundo, según Evy Hambro de BlackRock Inc.



"Cuando esas cosas convergen, se obtiene una respuesta de precios bastante explosiva y eso es lo que hemos visto", dijo el jueves en una entrevista a Bloomberg TV Hambro, quien maneja el Fondo Minero Mundial de US$6,400 millones de BlackRock.



"Los márgenes y los flujos de efectivo para el sector continuarán siendo muy sólidos y estamos realmente ansiosos de recibir la recompensa por nuestra paciencia con las compañías que nos devolverán el efectivo", señala.



Las mineras se vieron obligadas a deshacerse de activos para reducir la deuda y tranquilizar a los inversores durante el colapso que experimentaron en 2015 los precios de las materias primas y que amenazó la supervivencia de algunos de los nombres más importantes de la industria.



La caída eliminó más de US$1,4 billones en valor para los accionistas y reveló años de gastos despilfarradores por parte de los ejecutivos de la industria minera en proyectos ambiciosos tendientes a alimentar proyecciones infladas de la demanda china.



"Muchos inversores se vieron de verdad fuertemente afectados, incluidos nosotros mismos", señaló Hambro. Su fondo registró retornos negativos durante cinco años a partir de 2011, perdiendo el 41% de su valor en 2015 cuando las acciones mineras cayeron en picada.



"Lleva tiempo que las personas olviden eso y confíen en que los equipos administrativos no repetirán los mismos errores", dijo.



El crecimiento ha regresado para las mineras y BlackRock en los últimos dos años. El Índice de Minería FTSE 350 ha subido más del 200% en los últimos dos años, mientras que el fondo de Hambro obtuvo rendimientos del 31% el año pasado, en comparación con un promedio del 15% entre sus pares, según datos compilados por Bloomberg.



Dado que muchas mineras han pagado sus deudas, la atención debería centrarse en devolver efectivo a los accionistas, según Hambro. Las empresas deben ser disciplinadas sobre cómo asignan capital y solo invertir en el desarrollo de proyectos o en adquisiciones cuando puedan mostrar a los inversores un retorno de la inversión a precios "razonables" para las materias primas.



Si lo hacen, más inversores regresarán, dijo. "El descuento que el sector está negociando en relación con los múltiplos históricos es reflejo de la subponderación que la mayoría de los inversores tienen para este sector".



Dado que materias primas como el cobre, el zinc, el níquel, el mineral de hierro y el carbón térmico están en alza, es posible que esos inversores no quieran esperar demasiado.



"Los márgenes a estos precios son enormes y no se reflejan en las valoraciones de hoy", dijo. "Esa es la oportunidad de operaciones de arbitraje en el mercado".