Ganancias del cobre se ven limitadas por prolongada guerra comercial entre EE.UU. y China

El cobre subía este lunes, ya que operadores y fondos revertían sus apuestas de precios más bajos, aunque la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China y su consiguiente perjuicio al crecimiento y la demanda a nivel global limitaban las ganancias.

A las 0947 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.4% a US$ 5,927 la tonelada.

Operadores dijeron que la ruptura del promedio móvil de 21 días a US$ 5,925 generó órdenes técnicas que llevaron los precios a un máximo de sesión de US$ 5,946.50.

La compra se vio reforzada por un declive de los inventarios del metal rojo en almacenes de la LME , que cayeron en 4,675 toneladas a 298,300 toneladas.

Fondos y operadores habían apostado por precios más bajos después de que los inventarios de cobre en la LME subieron la semana pasada de 239,925 a 300,000 toneladas.

En otros metales básicos, el zinc cedía un 0.5% a US$ 2,396 la tonelada, tras tocar los US$ 2,388, a solo un dólar del mínimo de seis meses tocado el viernes.

El aluminio mejoraba un 0.3% a US$ 1,808 la tonelada; el plomo ganaba un 1.2% a US$ 1,892; el estaño cedía un 0.5% a US$ 18,260; y el níquel avanzaba un 1% a US$ 12,605.