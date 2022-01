Los precios del cobre sucumbían el martes a la presión de un dólar más fuerte, ya que el mercado anticipa una posición más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos en el período previo al ajuste monetario que se estima para marzo.

La Fed se reunirá la próxima semana, después de comentarios de autoridades del banco central que acentuaron la inclinación al ajuste monetario, aunque todavía queda por ver cuántas alzas de interés esperan aplicar durante el 2022.

El escenario condujo a un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que elevó al índice dólar a su nivel más alto en seis días y socavó el atractivo de las materias primas que cotizan en el billete verde.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.6% a US$ 9,671 la tonelada a las 12:05 GMT. Analistas prevén que los precios del metal rojo seguirán bajando.

Las existencias de cobre han continuado con una tendencia alcista y los inventarios en almacenes registrados en la LME crecieron en 2,000 toneladas a 94,525 toneladas, el nivel más alto en dos meses.

Entre otros metales industriales, el aluminio en la LME volvió a estar por encima de los 3.000 dólares la tonelada, ayudado por los bajos inventarios y los riesgos para el suministro. Más tarde en el día, sumaba un 0.6% a US$ 3,015 la tonelada.

El zinc subía 0.6% a US$ 3,529 por tonelada; mientras que el plomo perdía un 0.2% a US$ 2,353 por tonelada y el níquel ganaba 0.2% a US$ 22,105 por tonelada.