Los fondos soberanos aumentaron el ritmo de inversión directa durante el pasado 2021 mediante el cierre de 450 operaciones, registrando un crecimiento del 171%, según el último Informe Fondos Soberanos 2021, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University elaborado junto a ICEX-Invest in Spain.

Según los responsables del estudio, los inversores soberanos más activos el pasado año fueron dos fondos de Singapur: Temasek y GIC. El emiratí Mubadala, con 80 operaciones en el periodo analizado, se ubica también en los primeros puestos del ranking.

También muy activos, pero con un enfoque más doméstico, destacan el Russian Direct Investment Fund o el National Infrastructure Investment Fund de India. Estados Unidos continúa un año más como el primer destino de inversión de los fondos; la novedad fue la subida de India hasta el segundo puesto, por número de operaciones, por delante de China y Reino Unido, según el informe.

España capta 2,800 millones de euros

Los fondos soberanos aumentaron su apuesta por España y sus empresas. Desde octubre del 2020 hasta diciembre del 2021, los fondos soberanos invirtieron en 12 empresas españolas, por un valor superior a los 2,800 millones de euros. Se trata de un volumen de inversión récord, solo superado por los años 2011 y 2009 en la serie histórica, cuando la emiratí Mubadala se hizo con el control de Cepsa.

El crecimiento en volumen soberano dobla las cifras del informe anterior con el mismo número de operaciones. Este impulso a la inversión soberana en el 2021 tiene dos nombres propios: GIC, uno de los dos fondos soberanos de Singapur, y un país destacado, Abu Dabi.

Tecnología, energías renovables y seguridad alimentaria-agritech, destino de las inversiones

Los sectores de mayor interés para los fondos en todo el mundo, por número de operaciones, siguieron liderados por la tecnología, que representó casi el 42% de todas las transacciones. Un número creciente de estas operaciones se realizó mediante coinversiones con líderes de la industria del venture capital.

El informe, que ha analizado 1,900 coinversiones, destaca a Sequoia, Tiger Global o NEA como algunos de los socios habituales de los fondos soberanos, aunque inversores no convencionales en esta clase de activo como Goldman Sachs o BlackRock están adquiriendo un rol cada vez más relevante.

“Empresas privadas tecnológicas en un amplio espectro de industrias atraen cada vez más al dinero institucional donde no faltan los fondos soberanos”, dijo Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Research del Center for the Governance of Change de IE University.

“Por primera vez los fondos soberanos superan los 10 billones de dólares en activos bajo gestión. Este hito histórico se enmarca en un proceso de transformación económica y social acelerado por la pandemia y la crisis geopolítica. Los fondos se transforman al mismo ritmo: las operaciones directas en compañías no cotizadas se disparan. Empresas privadas tecnológicas en un amplio espectro de industrias atraen cada vez más al dinero institucional donde no faltan los fondos soberanos. Su visión de largo plazo les permite apostar por compañías que están transformando la manera da luchar contra el cambio climático (apostando por renovables y nuevas energías como la fusión), de entender el dinero y las transacciones (fintech y crypto), de proporcionar seguridad alimentaria (agritech) o de acelerar una economía más circular (reciclaje y producción sostenibles)”, agregó Capapé.

Dentro del sector tecnológico, las empresas de software, las fintech, los neobancos o las relacionadas con las criptomonedas son algunas de las que han recibido una mayor inyección de capital soberano. Las dedicadas a la biotecnología y la tecnología de la salud continúan entre las apuestas de los 90 fondos analizados por el informe, con operaciones en 15 países distintos. En este contexto, la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, destacó el buen posicionamiento del sector exterior y el atractivo de España para la inversión extranjera.

“Nuestro comercio exterior está siendo un motor indiscutible para la recuperación económica de nuestro país y está alcanzando máximos históricos. Y no solo en el ámbito de las exportaciones. También la inversión extranjera mostró un buen comportamiento y, de acuerdo con FDI Markets, España ha sido el tercer destino a nivel global para proyectos greenfield extranjeros en el 2021, destacando en actividades innovadoras y de alto contenido tecnológico”, comentó.

Las fuentes de energías renovables fueron otro sector que aumentó su inversor entre los fondos soberanos el año pasado, entre cuyas inversiones la sostenibilidad va ganando como factor de peso.

El Informe Fondos Soberanos 2021, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University, en colaboración con ICEX-Invest in Spain, analiza 448 operaciones por valor de US$ 120,000 millones, un crecimiento que triplica los valores del Informe anterior y que sitúa al año 2021 como el año más abundante de la serie histórica.