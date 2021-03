En América Latina, los fondos soberanos han permitido el uso de US$ 13,000 millones en recursos para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región, según un informe de IE University e ICEX-Invest in Spain.

Esos recursos han servido para apoyar los programas fiscales y de ayuda directos implementados por los gobiernos. Destacan Perú, Colombia y Chile, en sus aportaciones, señala el último Informe Fondos Soberanos 2020, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University, en colaboración con ICEX-Invest in Spain.

América Latina y el Caribe cuenta con 10 fondos soberanos que acumulaban US$ 29,000 millones bajo gestión en junio del 2020, 13,000 menos que un año antes.

La región también continúa su ascenso como objetivo de inversiones soberanas, especialmente en el sector de las infraestructuras. El 7% del valor total de la inversiones y el 3% de las operaciones de los fondos soberanos tuvieron como destino América Latina en el 2020.

“La industria de los fondos soberanos ha mantenido el rumbo de largo plazo en medio de las grandes turbulencias internacionales y domésticas del año de la pandemia. Se mantiene la inversión en fuentes de energía alternativa, empresas de alimentación innovadoras, tecnológicas y proyectos de biotecnología”, comenta Javier Capapé , director del Sovereign Wealth Research del IE Center for the Governance of Change de IE University.

“Además, destaca la continua apuesta por las infraestructuras en materia energética (gas natural) y de transporte, y por el inmobiliario industrial, acelerado por las restricciones de movilidad y el crecimiento del consumo electrónico y el teletrabajo”, agrega el también editor del informe.

Sin embargo -añade Capapé- la crisis ha mostrado su cara más dura en la caída del valor total de las operaciones y también en el freno en el número de fondos que participan en operaciones de venture capital. No todos los fondos han podido mantener esas apuestas de riesgo cuando sus economías pasaban por apuros que han necesitado su atención y capital. Fueron creados, muchos de ellos, como “rainy-day funds” y la tormenta sanitaria, económica y financiera está siendo fuerte”,

Resultados del informe

Hay 95 fondos soberanos activos que gestionan por primera vez más de US$ 9 billones, un crecimiento del 8% con respecto al año pasado. Al menos 67 países cuentan con un fondo soberano, 2 más que en el informe del 2019.

El informe analiza 165 operaciones por valor de US$ 43,000 millones. Los sectores en los que los fondos soberanos fueron más activos son el tecnológico, con el 25% de las operaciones, servicios (18%) y ciencias de la vida (17.6%).

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, India y México son los destinos de la mayor parte de la inversión soberana en el 2020.

Según los autores del informe, se observa la recuperación de las infraestructuras, ligadas al gas natural, transporte y telecomunicaciones, tras el análisis detallado de las 42 industrias donde invirtieron.

También se mantiene la apuesta por el inmobiliario, con una inversión fuerte en el segmento industrial (almacenes, centros logísticos y naves industriales), unido a la apuesta contra cíclica en oficinas y hoteles, tanto pre como post-pandemia, que se demuestran valiosos para los inversores de largo plazo.

En el segmento tecnológico destacan las inversiones en empresas de alimentación sostenible, la búsqueda de fuentes de energía alternativa, el sector educativo (sobre todo el apartado de educación a distancia) y las empresas de fintech (pagos y neobancos, principalmente).

Pierden peso las inversiones en soluciones de movilidad (muy invertidas en los últimos años). Los fondos soberanos participaron de manera prioritaria en empresas de biotecnología, muchas aún desconocidas y otras tan conocidas hoy por el desarrollo de vacunas frente al virus como BioNTech, CureVac o el proyecto detrás de la vacuna rusa, Sputnik V.

Como respecto al año anterior, el informe señala que las dosis de cambio en la inversión soberana se conjugan con la continuidad. Por destinos geográficos muestra una estabilidad excepcional, con inversiones por encima de la decena en Estados Unidos, China, Reino Unido e India respecto al número de operaciones de inversión.

Si se analiza el valor de las inversiones, sin embargo, aparecen dos países menos habituales en la parte alta de la tabla: Emiratos Árabes Unidos, por el mega-deal que cerró GIC junto a otros socios para gestionar los gasoductos de ADNOC, y México, por la adquisición conjunta de GIC y Abertis de un paquete accionarial de control en uno de los mayores operadores de autopistas del país.

Fondos soberanos apuestan por el venture vapital

Las inversiones en venture capital siguen siendo importantes en número de operaciones, pero la pandemia deja datos reveladores en el 2020.

Tan solo seis fondos consiguieron mantener su presencia en rondas de inversión de venture capital en este año complejo. Esta concentración contrasta con los 10 fondos distintos que participaron en rondas de financiación en el 2019 o los 14 fondos soberanos que lo hicieron en el 2018.

Solo los fondos con equipos propios y una estrategia estructurada mostraron esta fortaleza. Destacan en este campo, un año más, los fondos de Singapur (Temasek y GIC) acompañados de cerca por el emiratí Mubadala, cuya estrategia descrita en el Informe anterior, empieza a dar resultados.

Además, el informe analiza la evolución de los sectores más dañados por la pandemia y aquellos que salen beneficiados por los cambios estructurales que la emergencia mundial ha acelerado. La crisis ha levantado nuevas barreras regulatorias en países receptores habituales de inversión y plantea dudas sobre el desarrollo futuro de las cadenas globales de valor, en particular en sectores estratégicos como la energía o la salud.

Otros sectores, como el inmobiliario logístico, se muestran especialmente atractivos para los fondos soberanos dada la fortaleza presente y futura del comercio electrónico.

De hecho, los grandes operadores logísticos en Europa y Estados Unidos cuentan con alianzas estratégicas o están controlados por fondos soberanos de China, Abu Dabi o Singapur. Este segmento supera al de oficinas y hoteles, como el nicho de inversión inmobiliaria más frecuente y valioso.