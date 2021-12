Los fondos de renta variable globales vieron entradas masivas a medida que el apetito por el riesgo regresó y los inversores creyeron que la variante de ómicron no provocará un gran revés a la economía mundial el próximo año.

Según datos de Refinitiv, los inversores compraron fondos de acciones globales por US$ 33,000 millones en la semana que finalizó el 22 de diciembre, en comparación con una salida de US$ 13,100 millones en la semana anterior.

Los fondos de acciones estadounidenses atrajeron US$ 27,500 millones, mientras que los fondos de acciones asiáticos obtuvieron US$ 1,800 millones. Por otro lado, los fondos de renta variable europeos registraron una salida de US$ 1,500 millones.

Las acciones mundiales han tenido una fuerte recuperación esta semana después de su tendencia bajista en el mes, impulsadas por sólidas ganancias corporativas e informes de que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna Inc brinda protección contra la variante ómicron.

Mientras, los fondos de bonos globales recibieron US$ 5,499 millones, tras ver salidas en la semana previa.

Los fondos del mercado monetario, en tanto, registraron una salida por valor de US$ 3,200 millones durante la semana, lo que subraya el positivo ambiente en favor del riesgo.

Entre los fondos de materias primas, los de metales preciosos registraron ventas netas de US$ 578 millones, su tercera salida semanal consecutiva.

Un análisis de 24,070 fondos de mercados emergentes mostró que los fondos de bonos experimentaron salidas de US$ 89 millones, mientras que los inversores vendieron fondos de capital por US$ 1,800 millones.