Administradoras de fondos de pensiones de los Países Bajos, incluida las más grande, Stichting Pensioenfonds ABP, compraron un total de 887,000 millones de pesos (US$ 186 millones) de los títulos en noviembre, según datos de la Contraloría. Franklin Resources, Aviva Investors y Wellington Managment también fueron compradores netos de los títulos colombianos, conocidos como TES.

El mes pasado, administradores de fondos extranjeros compraron 156,000 millones de pesos netos en TES, según datos del Ministerio de Hacienda.

Esto marca un repunte después de que los fondos extranjeros se deshicieran de los valores en octubre, asustados en parte por las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro de poner fin a la exploración petrolera en un país donde los combustibles fósiles representan aproximadamente la mitad de las exportaciones. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha calmado parte del nerviosismo del mercado al afirmar que el Gobierno aún está analizando si son necesarios nuevos contratos petroleros.

Los fondos extranjeros son los mayores tenedores de TES con casi el 27% del total, seguidos por los fondos de pensiones locales con el 25%.

Fondos holandeses

Los fondos de pensiones holandeses poseen en conjunto US$ 2,900 millones de los bonos en pesos, lo que los convierte en los mayores inversionistas en títulos colombianos. El aumento de posiciones en la deuda del país latinoamericano se produce en un momento en el que los Países Bajos están reformando su legislación sobre pensiones, lo que permitirá a los proveedores asumir más riesgos a la hora de invertir los aportes de los cotizantes más jóvenes.

Singapur —que combina las tenencias del Gobierno y del banco central— y el Banco de Noruega, que administra el fondo soberano de Noruega, siguen figurando entre los principales tenedores de títulos colombianos. Los fondos gestionados por Franklin Resources Inc. también han aumentado sus posiciones este año, mientras que Vanguard Group Inc. y BlackRock Inc. han ido reduciendo sus participaciones en TES en los últimos meses.

Colombia es uno de los pocos países de mercados emergentes que han registrado entradas netas de inversionistas no residentes en bonos del Gobierno local este año, según datos de la Instituto de Finanzas Internacionales.

Los bonos locales de Colombia han perdido casi un 25% este año, el segundo peor desempeño de mercados emergentes después de Hungría, según un índice de Bloomberg que cayó un promedio del 8.6% en el período.