El cierre del 2021 registró una tercera semana consecutiva de salidas de inversión de los fondos de criptomonedas, a pesar de que coronó un año de fuertes ingresos de capitales en los productos de inversión en activos digitales, según datos de la gestora de monedas digitales CoinShares.

Las salidas del sector ascendieron a US$ 32 millones la semana pasada, lo que eleva la cuenta de las últimas tres semanas a US$ 260 millones, aunque la tendencia estaba disminuyendo tras las salidas semanales récord de mediados de diciembre, dijo CoinShares.

Para el 2021 en su conjunto, las entradas alcanzaron los US$ 9,300 millones, un salto del 36% respecto al año previo, ya que el lanzamiento de los ETF de futuros de bitcóin atrajo a grandes inversores institucionales. En comparación, el aumento de las entradas del 2019 al 2020 fue de 806%.

Los activos totales bajo gestión terminaron el año en US$ 62,500 millones en el 2021 frente a solo US$ 2,800 millones a finales del 2019, lo que “representa una industria en proceso de maduración”, dijo James Butterfill, estratega de inversiones de CoinShares.

Los flujos de entrada de Ethereum crecieron a US$ 1,300 millones den el 2021 desde US$ 920 millones en el año anterior.

Bitcóin, por el contrario, experimentó un aumento de 16% hasta los US$ 6,300 millones, el menor crecimiento de las entradas en relación con otros productos de inversión en activos digitales, según CoinShares.

Bitcoin, que cotizaba a US$ 46,186.55, ha perdido un tercio de su valor desde su máximo histórico de US$ 69,000 alcanzado el 10 de noviembre. El éter, la moneda de la cadena de bloques Ethereum, cotizaba a US$ 3,800.20, un 20% menos que su máximo de noviembre.