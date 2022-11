El gestor de fondos de pensiones canadiense Caisse de depot et placement du Quebec también vendió algunas de sus tenencias y la nación andina registró salidas netas de administradores de fondos extranjeros por primera vez en 11 meses.

Al mismo tiempo, Singapur y Noruega, los mayores tenedores de bonos, aumentaron sus posiciones durante el período.

Abu Dhabi Investment Authority y Caisse de depot et placement du Quebec vendieron en conjunto un total de 1.38 billones de pesos (US$ 288 millones) de los instrumentos en octubre, según datos de la Contraloría General de la República. Los fondos extranjeros vendieron durante el mes un monto neto de 1.51 billones de pesos de los bonos, que se conocen como TES.

Algunos inversionistas han estado nerviosos desde la elección de Gustavo Petro en junio y han estado preocupados por sus promesas de eliminar gradualmente las industrias de combustibles fósiles, que representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de Colombia. Sus críticas al banco central y un tuit en el que sugirió que los controles de capital serían preferibles a una política monetaria más restrictiva también pusieron nerviosos a algunos administradores de dinero.

Aun así, en el año hasta octubre, los inversionistas extranjeros han sido compradores netos de 21.5 billones de pesos en TES, superando a los fondos de pensiones locales como los mayores tenedores en general. Los fondos extranjeros ahora poseen alrededor del 26.6% del total.

Mayores tenedores

Singapur —cuyo Gobierno y banco central en conjunto son los mayores tenedores de TES, con unos 11 billones de pesos— sumó unos 49,000 millones de pesos a sus tenencias. El Banco de Noruega, que administra el fondo soberano de Noruega, fue el mayor comprador de TES durante el mes, acumulando 425,000 millones de pesos adicionales. El administrador de fondos de los Países Bajos Stichting Pensioenfonds ABP también incrementó su tenencia de TES, en 212,000 millones de pesos.

Los fondos gestionados por Ashmore Group, Citigroup Inc., Legg Mason Inc., y BlackRock Inc. fueron vendedores netos, mientras que Vanguard Group Inc. fue un comprador neto.

La turbulencia en los mercados colombianos en las últimas semanas hizo que el rendimiento de los TES con vencimiento en el 2031 superara el 15% en octubre, desde menos del 8% hace un año. Desde entonces, los valores se han recuperado un poco y actualmente rinden alrededor del 13.5%.