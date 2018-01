El Fondo 3 de pensiones, que invierte en activos de mayor riesgo, lideró por segundo año consecutivo el ranking de los tipos de fondos de AFP con más ganancias.

Más allá del perfil de riesgo que cada afiliado tiene, bajo el cual decide el fondo en que se anota, a continuación Gonzalo Llosa, Gerente de Estrategia de Prima AFP, esboza un par de escenarios.

Este 2018, ¿va ser más rentable el Fondo 2 (mixto y de riesgo medio) o el Fondo 3 (de riesgo mayor)? Cada afiliado que busque mejorar su rentabilidad debe tener en cuenta que el cambio de tipo de fondo demora dos meses - desde que inició su solicitud - en hacerse efectivo.

(Fuente: AAFP). (Fuente: AAFP).

El escenario “bastante probable” es que se repitan los rendimientos del cuadro de arriba, correspondientes al 2017. ¿Por qué? Gonzalo Llosa explicó que se espera un ciclo de mayor crecimiento en la economía global. ¿Cómo influye esto?

“Entramos en un proceso de mayor crecimiento económico, que comienza a traducirse en mayor inflación, y esa combinación comienza a generar tasas de interés más altas. Ese incremento de tasas de interés reduce los rendimientos de Renta Fija (bonos) y el Fondo 2 (mixto) tiene una mayor concentración de Renta Fija”, explicó Gonzalo Llosa, de Prima AFP.

Ese entorno positivo, y con pronósticos de tres subidas de la tasa de referencia de la Fed, Llosa señala que hay condiciones suficientes para que el mercado de commodities tenga un resultado positivo, en dólares.

La industria de metales ha venido resentida tras los años del boom, cayeron los precios y se detuvo la inversión, por lo que el crecimiento estable de China ha generado que “el crecimiento de la oferta no sea tan rápido como el crecimiento de la demanda, y yo esperaría que eso le brinde un soporte al precio de los commodities”, dijo Llosa.

Escenario 2

Sin embargo, si esto no ocurriera, y la economía global no despegase tanto como se espera, el escenario favorecería al Fondo 2.



“Es una situación en la que efectivamente se comienza a desacelerar la economía de manera sustancial y los bancos centrales comienzan a preocuparse porque el crecimiento no se esté activando”, indicó el gerente de Prima AFP.

“Por lo tanto, tendrías que poner una pausa a la subida de tasas de interés. En esa situación, sí te diríamos que la Renta Fija tendría algo más de espacio. Pero no está dentro de nuestro escenario central”, agregó.

Fondo 2 o Fondo 3 de las AFP: ¿cual es la mejor opción para el 2018?

Escenario 3

Por último, un escenario que favorecería al Fondo 3 por encima de lo esperado, está relacionado a un alto crecimiento de los commodities, cuyo rendimiento está altamente correlacionado a la Bolsa peruana y a los fondos más riesgosos.

Si bien se esperan buenas utilidades para las empresas de la BVL en el cuarto trimestre del 2017 (las principales habrían crecido más de 94%, según Kallpa SAB), los precios de estas acciones ya estarían incorporados a sus precios.

Ayer, la Bolsa de Lima rompió el límite de 21,000 puntos en su índice General. Entonces, ¿aún habría espacio para acciones a mayores precios?

“Para tener un mayor retorno, se espera que el precio de los commodities suban de manera sustancial o por encima de lo previsto para que tengan un efecto importante sobre las acciones. O en algunos casos específicos, que las mismas empresas hayan realizado un cambio sustancial de su matriz de producción y costos para que muestren una sorpresa positiva”, indicó Gonzalo Llosa, de Prima AFP.