La mayor moneda digital ha ganado aproximadamente un 25% desde el 8 de marzo, cuando surgieron lo primeros indicios de problemas en torno a Silicon Valley Bank, que desde entonces quebró y provocó turbulencias entre otros bancos.

La moneda digital ha sumado más de un 20% desde principios de mes y cotiza en torno a los US$ 28,000, su nivel más alto desde junio del año pasado, cuando una serie de implosiones en el propio espacio de los activos digitales sacudió al sector y presionó los precios. La última vez que cotizó en US$ 30,000 fue durante la quiebra del prestamista Celsius, también en junio.

Quienes observan su nuevo auge dicen que algunos inversionistas podrían estar encontrando consuelo en la idea de que el bitcóin y otros activos digitales están fuera del alcance de los reguladores y fuera del sistema financiero, lo que en cierto modo los aísla de los problemas que afectan al sector bancario en general.

“Intelectualmente, se podría ver ese atractivo en el hecho que uno no necesita estar preocupado por la intervención de la Fed”, dijo Chuck Cumello , presidente y director ejecutivo de Essex Financial Services.

“Eso no quiere decir que el bitcóin no tenga una serie de otros temas que deberían preocupar a la persona promedio”, señaló, “pero ese fue uno de sus cantos de sirena, esa fue una de las cosas que impulsó y atrajo a la gente hacia él, y no me sorprende de ningún modo, forma o manera que haya subido en este tipo de entorno”.

Tres entidades crediticias estadounidenses, Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp. y Signature Bank, se han visto involucradas en el episodio actual, y los inversionistas están atentos a cualquier otra que pueda verse afectada, mientras los reguladores tratan de frenar las repercusiones.

La crisis de confianza se ha extendido también a Europa, donde el fin de semana UBS Group AG acordó la compra de Credit Suisse Group AG por más de US$ 3,000 millones en una operación negociada por el Gobierno suizo. Los observadores del mercado dicen que todo esto está contribuyendo al repunte del bitcóin.

El bitcóin ha aumentado en medio de la agitación del sector bancario.

“El bitcóin se encuentra en un momento de absoluto auge”, escribió un equipo de Kaiko dirigido por Dessislava Aubert y Clara Medalie . “El sentimiento del mercado ha experimentado un cambio dramático en la última semana, reforzado por una crisis bancaria en curso que ha fortalecido la narrativa original de cripto entre los inversionistas”.

Investigaciones de la firma muestran que los volúmenes de negociación de criptoactivos alcanzaron su nivel más alto desde el colapso de FTX a fines del año pasado.

Los defensores del bitcóin también han destacado sus otras supuestas características como una razón para mantener la moneda en este entorno, incluyendo el hecho de que podría utilizarse como una cobertura contra la inflación gracias a su oferta limitada. Sin embargo, esta proposición se ha puesto a prueba en los dos últimos años, durante los cuales los precios del costo de la vida han aumentado bruscamente mientras la moneda perdía más del 50% de su valor.

Independientemente de la causa, la moneda —y otras— han ido subiendo, y el hito de los US$ 30,000 sigue siendo clave para el mayor token. En todo caso, los números redondos tienden a ser psicológicamente importantes para los inversionistas. En una entrevista con Bloomberg News el año pasado, los fundadores de Three Arrows Capital señalaron que los US$ 30,000 habían sido un punto crítico para su fondo una vez que el precio del token cayó y rompió esa barrera.

Sin embargo, gracias a su rápido repunte, el bitcóin cotiza en niveles técnicamente sobrecomprados, señala Matt Maley , estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co, y eso podría dificultar que cruce el punto crítico.