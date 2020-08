Las family offices son empresas que se dedican a gestionar patrimonios de alto valor de las familias más acaudaladas del país. En plena pandemia, tuvieron que seguir una serie de estrategias para salvaguardar los fondos de sus clientes.

¿En qué invirtieron? ¿Cómo les afecta el alza del dólar? Los líderes de Numa Americas Corp. y Three Sixty Asset Management nos dan más detalles.

Three Sixty Asset Management, una family office boutique que maneja los portafolios de aproximadamente 22 familias, afirmó que una de las cosas que los clientes de alto valor en Perú se han dado cuenta, es que en momentos de crisis necesitan más ayuda de sus asesores, incluso con llamadas semanales a sus clientes.

Frank Pait, director ejecutivo, y su socio fundador Luigi Piedra, de Three Sixty Asset Management, afirman que una gran ventaja es tener una “arquitectura abierta”. “El cliente se siente cómodo, porque puede elegir la plataforma donde invertir. Si quiere puede trabajar con el BBVA, BCP o, afuera, con JP Morgan, o en Suiza”, indicó.

Esto les permite diversificar portafolio, reducir costos operativos y tener mejores retornos que trabajar directo para un banco. Además de que un familiy office también puede encargarse de la eficiencia tributaria. “Se trata de tener a alguien que esté 100% del lado del cliente”, comentó Pait.

¿Y dónde invierten las family offices?

Además del extranjero, Rafael Zamora, CEO de Numa Americas Corp., dijo que ante la devaluación del sol –la última semana el dólar registró el pico más alto desde noviembre del 2002—, aparecen nuevas opciones para invertir. Porque los portafolios están concentrados en moneda extranjera y la devaluación del sol hace los activos peruanos más baratos.

Una oportunidad de inversión, sostuvo Zamora, está en las empresas mineras, porque sus ventas están en dólares y sus ingresos han subido considerablemente, pero la mayoría de sus costos están en soles. Si mantienen sus costos fijos en soles, tendrán una ganancia importante de utilidades, apuntó.

A su vez, aseveró que en otros casos hay que ser agresivos. Los que se han endeudado mucho para invertir van a estar en dificultades y es una oportunidad para comprar los activos respectivos. Hay sectores peores que otros y eso genera oportunidades de inversión, dijo Zamora.

“Las grandes fortunas, no solo del Perú sino del mundo, se han hecho en épocas de crisis. Si uno analiza, algunos pudieron multiplicar sus fortunas en Perú no cuando todo está boyante sino cuando las cosas están mal, y hay peruanos que dicen ‘bueno, esto me parece barato y voy a comprar’. Entonces, en toda crisis hay oportunidades”, agregó.

En tanto, los líderes de Three Sixty aseguraron que alientan a las familias a ir saliendo de la moneda local, el sol, y migrar hacia el dólar. “Especialmente tras las consecuencias de esta pandemia, creemos que hay mejores oportunidades afuera que adentro”, acotó Pait.

Sin embargo, reconoció que algunos de sus clientes que viven en Perú necesitan gastar en soles, y en esos casos se ha mantenido por cuestiones de estrategia una cantidad en moneda local para sus gastos. “Allí buscamos compañías que no tengan tanta volatilidad en la BVL y que tengan dividendos atractivos”, expresó Piedra.

Estrategia y crecimiento

Contrario a lo que se pueda pensar, esta coyuntura ha favorecido a las family offices. “Cuando hay riesgo, las familias ponen mucha más atención a sus finanzas. Eso conlleva a que podamos captar nuevos clientes”, señaló Pait.

En esa línea, Piedra reveló cómo fue la estrategia que siguieron en plena crisis. “Siempre tratamos de mantener alrededor de 10% hasta máximo un 25% en caja, dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente”.

Teniendo esa liquidez, cuando las acciones bajaron de precio, tomaron posición especialmente en sectores estratégicos como tecnología y salud, que se beneficiaron mucho más en el periodo de pandemia y con retornos muy interesantes. “Hay acciones que han duplicado el valor desde el punto más bajo de la pandemia en marzo hasta el día de hoy”, apuntó Pait.

Piedra explicó que gracias a esta maniobra, con la gran mayoría de clientes ya están “tas con tas, o inclusive en positivo, lo que es extraordinario”.

Otro punto de la estrategia de Three Sixty es la rotación de sectores. Por ejemplo, el sector tecnología está en niveles máximos históricos y lo que se está viendo es una toma de ganancias de personas que aprovecharon la coyuntura y quieren moverse a otros sectores, como el financiero que está castigado con un 30% por debajo del índice.

“Una de nuestras estrategias fue tomar ganancias del sector tecnología, e irnos específicamente a una acción manejada por Warren Buffet que es Berkshire Hathaway, con exposición en el sector financiero e industrial. Ese cambio rotacional de los últimos tres meses ha tenido una apreciación de aproximadamente 20%”, relató Pait.

Añadió que esos cambios rotacionales van a comenzar a ser mucho más fuertes y se seguirán aprovechando. “Los sectores que deberían beneficiarse son el financiero, industrial y salud, que va a seguir apreciándose”, comentó Piedra.

Dólar al alza

Para Zamora, de Numa, el alza del precio del dólar esencialmente beneficia a los inversionistas con activos concentrados en dólares, y las familias más adineradas del Perú que tienen su dinero en dólares. “Entonces, la devaluación ha beneficiado a la gente que ha tenido family offices, y en general a cualquiera que ahorra en dólares”, indicó.

En tanto, Pait insistió en que el dólar tiene un abismal abanico de oportunidades y de inversiones en comparación con el sol. “Solo por el simple hecho de tener dólares da una gama de productos o de oportunidades que no tienes en soles”.