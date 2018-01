A falta de razones algunos culpan a la luna por caída de bitcoin

Bloomberg. En caso de que las preocupaciones regulatorias no sean suficientes para explicar la caída de 50% de bitcoin desde su récord alcanzado el mes pasado, ¿qué tal si señala a la luna como responsable?

El Año Nuevo Lunar, que marca el primer día del año en el calendario chino, es citado por algunos como una contribución al desplome del bitcoin mientras los operadores asiáticos cobran en efectivo sus criptomonedas para viajar y comprar regalos para las vacaciones que comienzan el 16 de febrero de este año.



La festividad se celebra no solo en China, sino en otros países asiáticos, como Singapur, Indonesia, Malasia, Corea y Tailandia.

"La caída de enero es un tema recurrente en las criptomonedas, ya que las personas que celebran el Año Nuevo chino, también conocido como el Año Nuevo Lunar, cambian sus monedas virtuales por moneda fiduciaria", dijo Alexander Wallin, director ejecutivo de la red social comercial SprinkleBit en Nueva York.



"El periodo es de cuatro a seis semanas antes del año lunar, cuando la mayoría de las personas hace sus reservas de viaje y comienza a comprar regalos", señala.

Bitcoin tuvo un declive similar a comienzos de 2017, cuando cayó desde un máximo de US$ 1,162 a un mínimo de US$ 752 en enero, similar a lo que sucedió en el primer mes del año anterior.



En 2017, el mercado total de criptomonedas alcanzó su punto máximo el 5 de enero en US$ 22,000 millones, solo para tocar fondo una semana después en alrededor de US$ 14,000 millones, escribió en un reporte Joe DiPasquale, quien administra el fondo de criptomonedas BitBull Capital. El repunte de regreso al máximo anterior concluyó a mediados de febrero de 2017.

Mientras que el yuan chino y el won coreano solían representar la mayor parte del volumen de comercio de bitcoin, las medidas represivas reguladoras en esas naciones han reducido su importancia, y el comercio en dólares estadounidenses y el yen japonés ahora representan más de la mitad del volumen. Pero eso es poco consuelo para los inversionistas de bitcoin que han visto caer los precios este año después de que la criptomoneda subiera 1,400% el año pasado.

Tanto para Bitcoin disparando a la luna.