Exportaciones de Perú a Australia retroceden a US$ 178 millones a octubre del 2017

Las exportaciones peruanas totales a Australia alcanzaron los US$ 178.7 millones entre enero y octubre del 2017, un retroceso de 7.98% frente al mismo periodo del 2016 (US$ 194.2 millones), informó hoy la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

En las ventas peruanas a Australia destacó principalmente, las ventas tradicionales que llegaron a US$ 136.7 millones entre enero y octubre del 2017, lo que implicó una contribución de 76.5% en los envíos totales peruanos a este país de Oceanía.

En tanto que los despachos peruanos no tradicionales a Australia representaron el 23.5% de las exportaciones totales, con un monto alcanzado de US$ 41.9 millones.

Los envíos peruanos no tradicionales a Australia registraron un crecimiento de 4.95% frente a octubre del año pasado, toda vez que los despachos tradicionales a ese país decrecieron (11.36%) en el período en mención, resaltó.

Envíos tradicionales

Las exportaciones de zinc peruanas a Australia se expandieron 3.31% a octubre del 2017, al pasar desde US$ 64.1 millones a octubre del 2016 hasta US$ 66.2 millones.



En tanto que los envíos peruanos de aceite de pescado a ese país oceánico crecieron 5.7% a octubre pasado al alcanzar US$ 11.7 millones, desde los US$ 11.1 millones logrados a octubre del 2016, destacó.

Despachos no tradicionales

Mientras las exportaciones peruanas agropecuarias, metal – mecánicas y pesqueras a Australia crecieron 0.37%, 226.13% y 233.93% respectivamente, entre enero y octubre del 2017, según Promperú.



Así, los despachos peruanos agropecuarios a Australia pasaron de US$ 20.8 millones a octubre del 2016 a US$ 20.9 millones a octubre del 2017, señaló.



En tanto las exportaciones peruanas metal – mecánicas llegaron a US$ 5.4 millones a octubre del 2017, desde US$ 1.6 millones a octubre del 2016.



Asimismo las ventas peruanas pesqueras a Australia pasaron de US$ 542,014 a octubre del 2016 a US$ 1.9 millones a octubre del año pasado.



Además, los envíos peruanos de maderas y pieles al país oceánico aumentaron 7.44% al pasar de US$ 1.2 millones a octubre del 2016 a US$ 1.3 millones a octubre del 2017.



En tanto que las exportaciones peruanas sidero–metalúrgicas registraron una expansión de 72.85% a octubre del año pasado al alcanzar los US$ 745,104, desde los US$ 431,082 a octubre del 2016, de acuerdo a Promperú.

Exportaciones por sectores

Promperú resaltó que las exportaciones peruanas de los sectores minería y petróleo a Australia tuvieron una contribución de 62.5% en el total de las ventas peruanas a ese país a octubre del año pasado.



También refirió que los despachos peruanos del sector agroindustrial a Australia tuvieron una contribución de 14.2% en con las exportaciones peruanas a octubre del 2017.



Promperú informó además que las exportaciones de los sectores pesqueros y textiles a Australia registraron una contribución de 12.5% y 3.3% respectivamente, en las ventas peruanas al extranjero a octubre del año pasado.



De esta manera, las ventas peruanas del sector minería e hidrocarburos a Australia alcanzaron los US$ 111.7 millones a octubre del 2017, mientras que los envíos peruanos del sector agroindustria a ese país llegaron a los US$ 25.3 millones.



Mientras que los despachos peruanos del sector pesquería con destino Australia a octubre del 2017 fueron US$ 22.3 millones, mientras que los envíos del sector textil alcanzaron los US$ 5.9 millones en ese período, indicó.



Con información de Agencia Andina