ADEX: Exportación de madera necesita mayor impulso

La exportación de madera y sus derivados alcanzó los US$ 68 millones 735 milentre enero y julio, un leve crecimiento de 1.8% respecto al mismo periodo del 2017.

“Es un sector importante para la economía del país, generador de empleo en la Selva que con un mayor impulso podría despegar”, manifestó el segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) , Erik Fischer.

En ese sentido, saludó que en el marco de la Expoalimentaria, una de las principales plataformas de negocio de la región para el sector alimentos, envases y embalajes, maquinarias y servicios, se haya incorporado un área para mostrar el potencial forestal peruano.

“Este importante certamen internacional servirá para exponer ante los miles de visitantes nacionales e internacionales la importancia de los recursos forestales, además de mostrar a los visitantes internacionales el esfuerzo que se hace en el país para aprovechar los bosques de manera responsable y sostenible”, señaló.

Fischer añadió que desde la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Forestal, en la que participan instituciones del Estado y el sector privado, se trabaja en la elaboración de políticas públicas que impulsen el desarrollo de la industria forestal.

“Es una herramienta que acelera procesos y ayuda a mejorar la gestión de esta actividad. Esperamos ver resultados en el mediano plazo”, comentó.

Respecto a la posibilidad que la Ley de Promoción Agraria se extienda al rubro forestal, el representante de ADEX indicó que, para un sector tan importante pero tan poco desarrollado, todas las medidas que puedan implementarse son necesarias. Recordó que en el 2017 la exportación de madera y sus derivados generó 33 mil 551 empleos.

“Perú tiene 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente que deben ser puestos en valor”, dijo.

Exportación

ADEX detalló que dentro de la oferta exportable maderera, los productos semimanufacturados fueron los más importantes por monto. En el periodo enero-julio alcanzaron los US$ 41 millones 938 mil y representaron el 61% del total. Resaltan las tablillas y frisos para parqués, madera moldurada y madera perfilada.

También se despachó madera aserrada (US$ 12 millones 840 mil), productos para construcción (US$ 5 millones 176 mil), madera chapada y contrachapada (US$ 3 millones 833 mil), muebles y sus partes (US$ 2 millones 836 mil), productos manufacturados (US$ 1 millón 309 mil), entre otros.

El principal destino de productos de madera fue China (US$ 28 millones 911 mil) que representó el 42% del total exportado. Le siguió EE.UU. (US$ 7 millones 662 mil), México (US$ 7 millones 196 mil), Francia (US$ 5 millones 748 mil), República Dominicana (US$ 4 millones 260 mil), entre otros.